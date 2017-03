Die nächste Stufe der digitalen Kommunikation auf der CeBIT 2017

(fair-NEWS) 19 Milliarden Briefe wurden 2016 in Deutschland verschickt. Wesentlichen Anteil trägt daran die Kommunikation zwischen Unternehmen und Verbrauchern. Trotz disruptiver Technologien und neuen Kommunikationsmöglichkeiten bleibt der Austausch zwischen Unternehmen und Verbrauchern größtenteils analog. Die neue Consumer-to-Business (C2B) Plattform von fileee will diesen Umstand ändern - digital statt analog.



Vor mittlerweile mehr als sechs Jahren ist das münsteraner Start-Up fileee angetreten, die Dokumentenverwaltung zu revolutionieren. Mit der App können Nutzer ihre Dokumente einscannen, aus E-Mails und Clouds automatisch importieren und durch intelligente Algorithmen an einem Ort digital verwalten. Jetzt kommt der nächste Schritt.

„Im ersten Schritt haben wir mit fileee die Art und Weise wie wir Dokumente verwalten an die heutigen digitalen Möglichkeiten angepasst.”, erklärt Marius Gerwinn, einer der Gründer von fileee. „Mit der neuen C2B Plattform digitalisieren wir jetzt die Kommunikation zwischen Nutzern und Unternehmen.“

So müssen Arztrechnungen mit fileee nicht mehr per Post an die Versicherung geschickt werden, Handyrechnungen nicht mehr im Briefkasten landen und auch die Unterlagen für den Bausparvertrag werden bequem über die App freigegeben.

Viele Unternehmen bieten für spezifische Anwendungsfälle bereits Apps an. So ermöglichen diverse Versicherungsunternehmen ihren Kunden, Rechnungen über das Smartphone einzureichen. Diese Insellösungen, bei denen jedes Unternehmen seine eigene App entwickelt, werden von den Verbrauchern aber kaum akzeptiert, da sie außerhalb des spezifischen Anwendungsfalls oftmals nur einen geringen Mehrwert für den Nutzer bieten. Mit fileee können Nutzer Dokumente aller Firmen an einem Ort verwalten und über die App mit ihnen in Kontakt treten, digital und ohne Medienbrüche.



Allen Interessierten bietet sich auf der CeBIT 2017 in Hannover, vom 20. - 24. März die Möglichkeit, die neuen Optionen zu erleben. fileee ist dort in der StartUp Halle 11, Stand B40 vertreten.