Sie suchen Hatha Yoga für Anfänger in Hilden? Dann ist das Yogastudio von Andrea Hendrichs in der Düsseldorfer Str. 107 die richtige Adresse. Die lizenzierte Tripada ® Yogalehrerin bietet verschiedene Kurse Tripada Yoga ®, welches aus dem Hatha Yoga von Hans Deutzmann weiterentwickelt und optimiert wurde für modernes Yoga in der Gesundheitsförderung. Der Yoga Markt ist heut zu tage groß und unübersichtlich geworden, es gibt viele verschiedene Yogastile und noch mehr Varianten dazu, sodass man leicht den Überblick verlieren kann. Tripada Yoga ® möchte hier ein Zeichen am Yoga Markt setzen mit einer qualitativen Marke, die für Yoga in der Gesundheitsförderung steht. Egal ob Sie Yoga in Hilden, Wuppertal oder einer anderen Stadt suchen, mit Tripada Yoga ® sind Sie immer auf der sicheren Seite.Wir bieten keine extremen Übungen an, die auf lange Sicht dem Körper mehr schaden als nützen. Ebenso ist Tripada Yoga ® in Hilden säkular und weltanschaulich neutral ausgerichtet - es ist Yoga für jedermann, egal welcher Religionszugehörigkeit. Tripada Yoga ® versteht sich als Yogastil für moderne, westliche Menschen, die Yoga als Methode der Entspannungsförderung und leichten Körperkräftigung sehen und weniger als hinduistisches Ritual. Wenn dies also auch auf Sie zutrifft und Sie Yoga Anfänger Hilden ausprobieren möchten, starten Sie am besten mit dem "Basic" Kurs. Tripada Yoga ® ist in verschiedene Stufen unterteilt, je nach Schwierigkeitsgrad. Die Übungen bauen sinnvoll aufeinander auf. Der "Basic" - Kurs ist der Kurs für Anfänger und Einsteiger, die noch nie Yoga ausprobiert haben.So kann man sich erst einmal in leichter Variante mit den Yogaübungen und der Praxis vertraut machen und sich mit der Zeit steigern. Tripada Yoga ® "Basic Plus" und "Mediate" sind dann die Folgekurse für Fortgeschrittene. Hier kommen einige Übungen hinzu, die für reine Anfänger nicht gleich zu Beginn geeignet sind. Andere Übungen aus dem Basic Kurs werden weiter ausgebaut und intensiviert, manche werden weggenommen. So steigern sich mit den Kursen zunehmend die Anforderungen an die Teilnehmer, wobei sich der grobe Ablauf kaum verändert. Dieser besteht aus einer Entspannungsphase zu Beginn, in der die Teilnehmer "ankommen" und "runterschalten" können, gefolgt von einigen Asanas im Sitzen und Pranayamas (Atemübungen). Die Aufwärmphase beinhaltet verschiedene Vinyasas, je nach Schwierigkeitsgrad entsprechend fordernd, gefolgt von verschiedenen Asanas (Yogaübungen) im Stehen und Liegen. Zum Ende gibt es eine Tiefenentspannungsphase, das so genannte Shavasana und ein meditativer Ausklang.So haben Sie beim Tripada Yoga ® immer die perfekte Mischung zwischen Entspannung und Körperkräftigung / Dehnung. Die Tripada ® Yogalehrerin Andrea Hendrichs bietet also Yoga für Anfänger aber auch für Fortgeschrittene in Hilden an. Ebenso ist sie zusatzqualifiziert für Tripada ® Kinderyoga und Tripada Yoga ® Basic für Schwangere, wo sie auch entsprechende Kurse anbietet. Alle Hatha Yoga Kurse von Tripada ® sind von der Zentralen Prüfstelle Prävention anerkannt und werden somit durch alle gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Je nach Kasse werden 50 - 100% der Kurskosten bezuschusst.Mehr Informationen über Hatha Yoga Hilden und das Tripada Yoga ® Konzept erhalten Sie auf der Webseite www.tripada-yoga-hendrichs.de