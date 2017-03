Eröffnung 30works II

(fair-NEWS)

30works bekommt Nachwuchs! Und stößt mit den neuen Galerieräumen in der Pfeilstr. 47 ins Herz der Kölner City vor...Als Gérard Margaritis 2009 30works im Belgischen Viertel gründete, sollte die Galerie fortan zu den deutschen Pionieradressen für Street- und Urban Art zählen. Mit der Erweiterung des Portfolios um zeitgenössische Pop Art wurde 30works endgültig zu einer festen Institution in der Kölner Galerienlandschaft – und zu einer repräsentativen Heimat für Künstler wie Thomas Baumgärtel, Jörg Döring, AVone, Van Ray, Benjamin Burkard und Rainer Augur.Die Erfolgsgeschichte von 30works soll nun im Zentrum des urbanen Geschehens, im Triangel aus Pfeilstraße, Mittelstraße und Ehrenstraße, fortgeschrieben werden. Weniger als reine Programmgalerie denn als fließendes Konzept mit dem Fokus auf neue Künstler und neue Positionen angelegt, möchte die City-Dependance das künstler- und genrespezifische Spektrum nachhaltig ausweiten. „Für uns bietet sich mit der Pfeilstraße die Möglichkeit Pop- und Urban Art nochmal in ganz neuen Ausrichtungen und Kontexten zu präsentieren. In diesem sehr dynamischen, lebendigen Umfeld wird es spielerischer, experimenteller, eklektischer zugehen als in den Räumen auf der Antwerpenerstraße.“, erklärt Gérard Margaritis. So können vorbeiflanierende Kunstfreunde die Galerie neu für sich entdecken; während bereits erprobte 30works-Kenner sich auf Überraschungen rund um Künstlerdebüts, Pop-up Ausstellungen und Special Events freuen dürfen.Zur Eröffnung am 18. März zeigt 30works II ausgewählte Arbeiten von Jörg Döring.Eröffnung 30works II18.03.2017, 12:00-20:00 UhrPfeilstraße 4750672 KölnÖffnungszeiten: Mo - Sa 12-19 Uhr30works GaleriePfeilstraße 4250672 Köln0221/5700250



Bildinformation: 30works Galerie