insglück macht „Vision Zero“ für Continental erlebbar

Mit der Continental Reifen Deutschland GmbH hat insglück im zurückliegenden Jahr einen weiteren großen Neukunden gewinnen können. Seit November 2016 sind die Spezialisten für Markeninszenierung und Live-Kommunikation Teil eines festen Eventagenturpools, welcher der Agentur bis 2019 die Teilnahme an sämtlichen internen Continental-Ausschreibungen garantiert.Seitdem hat sich insglück bereits zweimal gegen seine Mitbewerber durchgesetzt und zeichnet neben der Umsetzung der Continental-Frühjahrstagung im April 2017 auch für die ContiVisionZero Live Tour 2017 im Juni und Juli dieses Jahres verantwortlich. Die Tour dient der nachhaltigen Emotionalisierung der Marke Continental auf Basis des neu entwickelten integrierten Kommunikationsansatzes „Continental VisionZero“. Das steht für „Zero Verkehrstote“, „Zero Verletzte“, „Zero Unfälle“.Auf dem Weg dorthin können ausgewählte Kunden auf der ContiVisionZero Tour im Rahmen interaktiver Events, die spannende Fahrprogramme mit interessanten Theoriemodulen kombinieren, Continental-Produkte und -Technologien in der Praxis erleben und sich so mit den Continental-Kernthemen vertraut machen.Mit der Umsetzung der Events in bundesweiten Fahrsicherheitszentren inszeniert insglück das Unternehmen Continental als Marke mit nachhaltigen Botschaften auf dem Weg zur „Vision Zero“. Für eine zusätzliche markengebundene Emotionalisierung sorgen die Technologiepartnerschaft mit adidas, ein erweiterter Fokus auf den Bereich „Fahrradreifen“ sowie die Konzentration auf die Thematik „Automotive Kompetenz“.Zur Zielgruppe der ContiVisionZero Live Tour 2017 von Continental zählen Inhaber von kleinen und mittleren Unternehmen, Autohäuser, Teiledienstleiter und Werkstätten sowie Fachverkäufer aus dem Reifenfachhandel. Insgesamt werden rund 1.000 Personen an 20 Eventtagen der ContiVisionZero Live Tour 2017 teilnehmen.



Bildinformation: Logo ContiVisionZero Live Tour 2017 (Continental)