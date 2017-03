Groupon Hotels und Reisen: Inspirierend. Wertvoll. Reisen.

(fair-NEWS)

Berlin, 08. März 2017: Die Lifestyle-Plattform Groupon hat seit ihrer Gründung 1 Milliarde Gutscheine verkauft. Der Reisebereich Groupon Hotels und Reisen trägt nicht minder zu diesem Erfolg mit seinem Angebot an Städtetrips, Strandurlaub, Wellness- oder exotischen Fernreisen bei. Mit der Einführung von „Extranet“ ermöglicht Groupon Hotels und Reisen für seine Partner eine vereinfachte Abwicklung sowie eine flexible und autarke Abwicklung ihres Inventars in Echtzeit.Inspiration für die nächste Reise: Check Groupon firstNicht jeder weiß zu Jahresbeginn auf welche Reise er in diesem Jahr Lust hat. Passende Inspiration liefert dafür die Lifestyle-Plattform, die mit beinahe 5.000 Partnern zu einem der führenden Reiseanbietern im Online-Geschäft zählt. Von attraktiven Paketen wie einem Städtetrip mit Konzertbesuch oder einer Beautyfarm nur für Frauen bis hin zu außergewöhnlichen Strandurlauben im In- und Ausland bietet Groupon Hotels und Reisen alles an, was das Reiseherz begehrt. „Ganz nach unserem Credo: Check Groupon first, sorgen wir täglich dafür, dass unsere Kunden durch exklusive und außergewöhnliche Angebote immer wieder überrascht und inspiriert werden“, so Natascha Engler, Director EMEA Category Management Travel. „Dabei gehen wir auf aktuelle Trends im Well-being Bereich genauso wie auf sogenannte Hidden Treasures ein.“Deutschland entdeckenSeit 2016 festigt sich unter den Deutschen der Trend, den Jahresurlaub im eigenen Land zu verbringen. Diese Entwicklung ist auch auf der Lifestyle-Plattform sichtbar, deren Angebote vor allem in diesem Segment besonders stark sind. Zu den Top-Destinationen 2016 gehörten:• Die Ostsee: 12.648 verkaufte Gutscheine (2 Personen pro Deal) und damit 25.000 Kunden, die an die Deutsche Ostsee reisten.• Der Bayerischer Wald: 7.743 verkaufte Gutscheine (2 Personen pro Deal) und damit 15.000 Kunden, die ihren Urlaub im Bayerischen Wald verbrachten.• Der Harz: 4.530 verkaufte Gutscheine (2 Personen pro Deal) und damit 9.000 Kunden, den Harz als Urlaubsort wählten.Zu den beliebsten Kategorien zählten dabei Wellness, Städtereisen, Sonne & Meer sowie Deals unter 79 Euro.Extranet: Vereinfachtes Verwalten in EchtzeitUm den Erfolg als Reise-Plattform weiter auszubauen, arbeitet Groupon kontinuierlich an der Produktentwicklung. Mit der Einführung des „Extranet“ profitieren Partner sowohl bei der Einstellung als auch Abwicklung ihrer Angebote.Die Vorteile für Partner auf einen Blick:• Einfach zu bedienendes Tool zum Einreichen und Verwalten des Inventars.• Flexible Anpassung von kurzfristigen Angeboten und Kapazitäten.• Überblick der Buchungen in Echtzeit mit der Möglichkeit zu suchen und zu filtern.• Downloadmöglichkeit der Berichte zur Verfolgung und Sortierung von Buchungs- und Bestandsdaten.Diese und weitere Informationen werden ausführlich auf der diesjährigen ITB Berlin vom 8. bis 11. März 2017, in Halle 9, Stand 104 vorgestellt.Über GrouponGroupon (NASDAQ: GRPN) verändert den täglichen Umgang mit lokalen Dienstleistungen, indem der Online-Marktplatz seinen Kunden mobil und online eine Vielzahl abwechslungsreicher vergünstigter Angebote zum Entdecken bietet. In Echtzeit lässt sich so das Beste einer Stadt aus den Bereichen lokale Services, sowie Reisen, Shopping und Events finden. Groupon verbessert damit die Kundengewinnung und Kundenbindung von kleinen und mittleren Unternehmen, indem es seinen Partnern anpassbare und je nach Bedarf skalierbare Marketing-Programme und Dienstleistungen für ein profitables Wachstum zur Verfügung stellt. Finden Sie tolle Angebote sowie die Anmeldung für unsere Newsletter auf unserem Marktplatz unter www.groupon.de . Groupons hochbewertete App kann unter www.groupon.de/mobile heruntergeladen werden. Sie wollen Partner werden? Auf www.grouponfunktioniert.de findet sich alles rund um Groupons Marketing- und Vetriebslösungen für Partner.