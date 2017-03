„Springtime“ auf 5 Kontinenten – die Feingeisterei präsentiert ab sofort die limitierte Frühlings-Edition des 5 continents Hamburg Dry Gin

(fair-NEWS)

Hamburg, März 2017Pünktlich zum Frühlingsanfang präsentiert die Feingeisterei auf Gut Basthorst ihren mehrfach preisgekrönten 5 continents Hamburg Dry Gin in einer limitierten „Springtime“-Edition. In einer 35cl Flasche, die liebevoll designt ist und in dieser Form nur bis zum 01.05.2017 erhältlich ist, findet der edle, auf Gut Basthorst destillierte 5 continents Hamburg Dry Gin mit seinen über 22 Botanicals aus 5 Kontinenten ein neues, stylishes „Zuhause“ zum Start der warmen Jahreszeit.Mit dem 5 continents Hamburg Dry Gin transportiert die Feingeisterei mit insgesamt 22 Botanicals die Inspirationen und Aromen aus der ganzen Welt über den Hamburger Hafen in die heimische Spirituosen-Sammlung. Die Reise beginnt mitten in Europa - Lavendelblüten und Schwertlilienwurzeln sorgen für blumige Geschmacksnoten. Guineapfeffer von den Küsten Afrikas sowie exotische Kardamomsamen und Ingwer aus Asien verleihen dem 5 continents Hamburg Dry Gin seine subtile Schärfe. Aus Australien, der Heimat des Eukalyptus, bezieht der 5 continents Hamburg Dry Gin seine außergewöhnliche Frische. Die Weltreise endet in den Bergen Amerikas, deren Kaktus- und Mate-Noten für eine angehehme Weiche sorgen.Durch die einzigartige Kombination der 22 Botanicals verleiht die Feingeisterei dem 5 continents Hamburg Dry Gin ein komplexes Geschmackserlebnis, das immer wieder aufs Neue überrascht – sanfte, süßliche Noten wechseln sich ab mit der Schärfe von Pfeffer und Ingwer. Ein exklusiver Gin „made in Norddeutschland“ – authentisch und weltoffen.Für die innovative Zusammensetzung des bio-zertifizierten 5 continents Hamburg Dry Gin wurde die Feingeisterei in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet. Bereits 2014 gewann der „Globetrotter unter den Gins“ bei der New York international Spirits competition den Titel „Germany: Gin of the Year“, es folgten zahlreiche weitere Medaillen und Auszeichnungen in internationalen Wettbewerben. Zuletzt gewann die Feingeisterei für ihre Kreation die Goldmedaille auf dem „Craft Spirits Festival 2016“ in Berlin.Für das ganz besondere Ostergeschenk oder einfach nur, um Gin-Liebhabern eine exklusive Freude zu bereiten, ist der 5 continents Dry Gin der Feingeisterei ab sofort und streng limitiert bis zum 01.05.2017 zum UVP von 19,99 € in der „Springtime“ Edition erhältlich. Frühlingsgefühle aus der ganzen Welt!Mehr Informationen unter www.feingeisterei.de