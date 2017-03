Love & Peace Summer Fashion bei Lieb Ju – Ketten und Taschen für den Sommer und die Festivalsaison!

(fair-NEWS)

Hamburg, März 2017Noch auf der Suche nach dem Accessoire für den Sommer, das durch seine Vielseitigkeit zu allen Lebenslagen passt? „Peace, Love & Happiness“ made by Lieb Ju ist für alle Fashionistas die Lösung! Unter dem Thema „Love & Peace“ hat Designerin Kiera Nagy fünf verschiedene Taschenlinien für ICY LOOK designed by Lieb Ju und eine Schmucklinie mit Lieb Ju Peace-Anhänger und einzigartiger Kette entworfen. Somit bietet „Love & Peace“ von Lieb Ju ein unglaubliches Spektrum an Style-Möglichkeiten passend zum vibrant Summer-Feeling.Die Festival Linie von ICY LOOK designed by Lieb Ju steht unter dem Motto „Let the colors dance“ und verkörpert die Freiheit, Lebensfreude und Unbeschwertheit, die Festivalbesucher mitreißt. Die individuellen Farbkombinationen und das Design inspirieren Mode-Liebhaber zu positiver Energie und versprühen good Vibes. Zarte Farben und Satin werden in der Tender Linie zu atemberaubenden Kompositionen vereint. Die verspielte Form mit unendlich vielen Facetten kann leger zu Bluse und Jeans, aber auch zum festlichen Abendkleid getragen werden und ist immer ein modischer Volltreffer.Auffällig und lebendig sind die Taschen der Honey Linie. Ihre Lebensfreude und Leichtigkeit machen sie zum idealen Begleiter für jeden trendy Sommertag. Die Umhängetaschen aus der Love Linie von ICY LOOK designed by Lieb Ju sind durch ihr elegantes Design und viele liebevolle Details echte Schmuckstücke. Die Taschen aus der Creative Linie strahlen Leidenschaft und Raffinesse aus, sind elegant, ausgefallen und einzigartig. Für den besonderen Moment in diesem Sommer ist die Creative Linie die perfekte Wahl. Passend zum Thema „Love & Peace“ und den vielen Handtaschen-Kreationen sind auch die handgearbeiteten Lieb Ju Ketten in über 10 Varianten mit Peace-Anhänger.Die Vielfältigkeit der Style-Applikationen macht jede Tasche von Lieb Ju zu einem Einzelstück. Wie es Lieb Ju-Fans gewohnt sind, sind auch diese Kollektionen sehr hochwertig in der EU hergestellt und zum Teil sogar vegan. Ab 59 € sind alle liebevoll durchdachten Designerstücke im Online Shop von Lieb Ju unter www.liebju.com sowie in ausgewählten Geschäften erhältlich.