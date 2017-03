Mobile Datenerfassung per Direktmarkierung

(fair-NEWS)

Neuestes Modell der beliebten GT20-Serie liest direkt von Werkstücken und Produkten.Neuer DPM-Scanner GT20QD von DENSO kommt im Frühjahr 2017. / GT20QD vereint beliebte Eigenschaften der GT20-Serie mit innovativen technischen Features. / Neues Datenerfassungsgerät ermöglicht Lesen von Direct Part Marking (DPM). / DPM-Scanner spezialisiert auf Markierungen auf Metall. / Einsatzmöglichkeiten in Handel, Transport, Logistik, Produktion, Field & Sales Force Automation sowie im Gesundheitssektor. / Weitere Informationen zum QR Code, zu Scannern, Handheld Terminals, zur mobilen Datenerfassung, DPM (Direct Part Marking) und zur DENSO Auto-ID unter www.denso-autoid-eu.com. /Düsseldorf. Mobile Datenerfassung wird in weiten Teilen von Industrie, Logistik und Handel genutzt. Insbesondere die Arbeit mit Handheld Terminals spart hierbei enorm viel Zeit. So können Daten – oft in Form von Barcodes und QR Codes – mit nur einem Scan erfasst und weitergeleitet werden. Verschiede Werkstücke und Produkte sind jedoch so beschaffen, dass herkömmliche Etiketten versehen mit Barcodes und QR Codes nicht geeignet sind, beispielsweise dort, wo besondere Umweltbedingungen herrschen oder die Haltbarkeitsdauer von konventionellen Etiketten nicht ausreicht. Deshalb greifen Hersteller in verschiedensten Branchen auf die Direktmarkierung zurück: Beim sogenannten Direct Part Marking (DPM) werden Markierungen in Form von Barcodes und QR Codes direkt auf Produkten angebracht. So können diese eindeutig gekennzeichnet und mithilfe der richtigen Scanner und Datenerfassungsgeräten identifiziert werden. In den Bereichen Logistik, Transport, Produktion, Handel, Field & Sales Force Automation, aber auch im Gesundheitssektor kommen deshalb Scanner wie der demnächst erscheinende GT20QD von DENSO, die Experten für mobile Datenerfassung und Erfinder des QR Codes, zum Einsatz. Sina Haupt, Marketing Assistant der DENSO Auto-ID Business Unit, betont die Vorzüge des neuen DPM-Scanners: „Mit dem GT20QD wird es möglich sein, auch solche Barcodes und QR Codes zuverlässig zu erfassen, die beispielsweise direkt auf metallischen Werkstücken aufgebracht wurden. Herkömmliche Datenerfassungsgeräte können diese aufgrund der besonderen Eigenschaften, wie zum Beispiel der reflektierenden Oberfläche, nicht sorgfältig erfassen. Unser neuer DPM-Scanner hingegen ist hierfür perfekt geeignet.“ Weitere Informationen zu den Scannern und Handheld Terminals von DENSO, zu DPM, zum QR Code, zu Lösungen für mobile Datenerfassung und der DENSO Auto-ID Business Unit gibt es unter www.denso-autoid-eu.com.Mit dem Modell GT20QD erweitert die DENSO Auto-ID Business Unit, Teil der Toyota Gruppe, die bewährte GT20 Serie. Der neue Scanner wird die beliebten Eigenschaften der Reihe mit neuen technischen Features für die mobile Datenerfassung vereinen. Die Geräte der GT20 Serie zeichnen sich vor allem durch ihre hohe Robustheit und zuverlässigen Scaneigenschaften aus. Selbst bei Temperaturen zwischen -20 und +50 Grad Celsius erfassen die Geräte Barcodes und QR Codes mit Höchstgeschwindigkeit. Während der bewährte GT20 Scanner bestens für auf Papier gedruckte oder auf einem Display angezeigte Codes geeignet ist, wird der DPM-Scanner aus dem Hause DENSO Direktmarkierungen auf metallischen Untergründen lesen können. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Barcodes oder QR Codes handelt. Sogar kleinste Mikro Codes werden dabei erfasst. „Mikro Codes kommen beispielsweise im Gesundheitssektor zur Kennzeichnung chirurgischer Instrumente zum Einsatz. Spezielle Algorithmen stellen dabei sicher, dass selbst schlecht lesbare Direktmarkierungen sicher vom GT20QD erfasst werden“, erklärt Haupt.Neben den innovativen technischen Features für die mobile Datenerfassung wurde auch das Äußere des Scanners auf die Gegebenheiten in unterschiedlichsten Arbeitsumfeldern abgestimmt: Das GT20QD Modell hält mehreren Stürzen aus bis zu zwei Metern Höhe stand. Auch die Beschaffenheit des Gehäuses des Datenerfassungsgerätes ist bemerkenswert: Dieses ist besonders öl- und fettresistent, wodurch sich das Handheld Terminal problemlos auch mit öligen Händen bedienen lässt. Haupt blickt mit Vorfreude auf den Launch des neuen Produkts aus dem Hause DENSO, Teil der Toyota Gruppe: „Wir freuen uns, mit unserem GT20QD einen DPM-Scanner auf den Markt zu bringen, der qualitativ ausgezeichnet ist und selbst höchsten Ansprüchen genügt. Auf den Launch sind wir sehr gespannt.“ Weitere Informationen zu DPM und allen DENSO-Produkten, wie Handheld Terminals und Scanner zur mobilen Datenerfassung, dem QR Code sowie zur DENSO Auto-ID Business Unit, gibt es unter: www.denso-autoid-eu.com.Für den europäischen Markt ist die DENSO Auto-ID Business Unit der Ansprechpartner rund um die Themen QR Code, mobile Datenerfassung, Handheld Terminals und Scanner. Die robusten und langlebigen Scanner von DENSO kommen unter anderem in Lager, Logistik, POS, Produktion, Field & Sales Force Automation zum Einsatz. Weitere Informationen zum QR Code, zu Handheld Terminals und Scannern gibt es unter: www.denso-autoid-eu.com. In kurzen und informativen Videos über die Handheld Terminals und Scanner der DENSO Auto-ID Business Unit können sich Interessierte außerdem bei YouTube informieren. Hier finden sich unter anderem Clips zum 20-jährigen Jubiläum des QR Codes, eine Unternehmensvorstellung sowie Porträts der verschiedenen Terminals und Scanner zur mobilen Datenerfassung, unter anderem das BHT-1500, BHT-1400 und der GT20 Scanner: https://www.youtube.com/channel/UCHp4Yboj7IccPlSeRxQ6yBQ.QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.



