Günstiger Ostsee- und Wellnessurlaub in Polen mit Last-Minute-Angeboten

Berlin, März 2017 - Polen gilt als echter Geheimtipp für qualitativ hochwertigen Wellnessurlaub zu sehr günstigen Preisen im Vergleich zu Westeuropa. Preisbewusste Urlauber können sich im östlichen Nachbarland komfortabel erholen und in Ihrem erfrischenden Wellnessurlaub rundum verwöhnen lassen. Das Wellnesshotel Lidia gehört zu den besten Wellnesshotels an der polnischen Ostsee. Hier erwartet Urlauber Entspannung pur und alles Gute rund um Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden.Perfekt abgestimmte und vielfältige Arrangements im Hotel Lidia für einen Wellnessurlaub bietet exklusiv der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de auf seiner Website an. Ausgelegt auf unterschiedliche Aufenthaltsdauern und individuelle Geschmäcker ist bei den Arrangements für jeden etwas Passendes dabei. Während des Urlaubs sind viele Inklusivleistungen im Preis schon inbegriffen, so kann man den Wellnessaufenthalt ganz entspannt genießen - ohne Extrakosten. Im Zeitraum vom 18.03.2017 bis 14.04.2017 wird ein Last-Minute-Rabatt in Höhe von 10 % auf alle Arrangements bzw. Normalpreise gewährt.Eines der vielen Arrangements im Überblick:• Arrangement: 6 Wellness-Tage fürs Wohlbefinden• Termine: Angebot gültig bis 21.12.2017• Normalpreis: Ab 279,- € pro Person (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Last-Minute-Angebot: Vom 18.03.2017 bis 14.04.2017• Last-Minute-Preis: Ab 251,- € pro Person (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Unterkunft: Hotel Lidia Spa & Wellness **** / Ostsee• Inklusivleistungen:1. 5 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Halbpension vom großzügigen Buffet3. Zeitlich unbegrenzte Nutzung des Spa- Bereichs4. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts5. Kostenloses WLAN6. Inkl. Wellnesspaket Deluxe für mehr Vitalität und Wohlbefinden:1) 1 x ayurvedischer Stirnölguss SHIRODHARA (50 min)2) 1 x Wirbelsäulenmassage (30 min)3) 1 x Gesichts-, Hals- und Dekolleté-Massage (20 min)4) 1 x Ayurveda-Vital-Massage (50 min)5) 2 x Wassergymnastik (je 45 min)6) 2 x Nordic Walking (je 60 min)7) 1 x Salzgrotte (45 min)Ihrer Gesundheit zuliebe verbinden Sie mit diesem perfekt abgestimmten Arrangement das Angenehme mit dem Nützlichen. Eine Kombination aus verschiedenen Massagen-Arten und körperlichen Aktivitäten wie Wassergymnastik und Nordic Walking steigert die körperliche und geistige Vitalität, bringt den Körper in Schwung, kräftigt die Abwehr des Körpers, fördert das allgemeine Wohlbefinden.Weiterführender Link zu den Wellnessangeboten im Hotel Lidia und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,4,hotel-lidia-spa-wellness Polen-Wellnessurlaub.de - Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Hotel Lidia Spa & Wellness ****