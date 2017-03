RFID-Spezialist Meshed Systems übernimmt Vertrieb von CAEN RFID Produkten

(fair-NEWS)

8. März 2017, Munich-Ottobrunn (D): Meshed Systems GmbH (www.meshedsystems.com), der in Mitteleuropa führende Distributor für Radio Frequency Identification (RFID) Komponenten und CAEN RFID S.r.l., (www.caenrfid.com) aus Viareggio in Italien, gaben heute die Übernahme des Vertriebes für CAEN RFID Produkte in Deutschland bekannt. Meshed Systems ist ein auf RFID Komponenten spezialisierter Distributor mit einem Fokus auf ausgezeichneten technischen Support. Das im Jahr 2003 gegründete Unternehmen bringt ein unübertroffenes Fachwissen auf den RFID Markt und ist ein autorisiertes Service-Center für eine wachsende Zahl von RFID Komponentenherstellern.„Wir sind höchst erfreut über diese Kooperation. CAEN bietet eine große Bandbreite an RFID UHF Produkten, die sich perfekt in unser aktuelles Portfolio einfügen. Speziell mobile Handheld, Desktop und fest installierte UHF Reader (Lesegeräte) mit erweiterten Optionen wie WIFI und GSM werden unsere Marktpräsenz stärken und unseren vielen Kunden eine neue Möglichkeit für innovative Lösungen in der RFID Branche ermöglichen.“ sagt Dipl.Ing. Dr. Michael E. Wernle, geschäftsführender Gesellschafter der Meshed Systems GmbH.„Mit Meshed Systems gewinnen wir einen Partner mit langjähriger Erfahrung im Bereich RFID und profitieren von ihrer starken Position auf dem deutschen Markt.“ sagte Ing. David Pallassini, Sales Manager von CAEN. „Wir freuen uns, mit Meshed Systems wichtige Märkte im Bereich Einzelhandel, Logistik, Gesundheitswesen und Transport zu erobern.“Über CAEN – RFID Reader & Antennen:Das italienische Unternehmen CAEN RFID ist führend in der Entwicklung und Produktion von RFID UHF Readern und Transpondern. CAEN RFID war das erste Unternehmen in Europa, welches mit der Produktion und Distribution von UHF Readern begann. Die aktive Mitarbeit in der EPC Global, AIM Europe und der ETSI Arbeitsgruppe haben es ermöglicht, RFID Reader und Transponder als Vorreiter der existierenden Technologie anzubieten, darunter die easy2read© Schreib-/ Lesegeräte sowohl für kurze als auch für lange Lesereichweite. Der semi-passive easy2log© tag kann für die Beobachtung und Aufzeichnung von Temperaturen beim Transport von verderblichen Produkten (wie Lebensmittel, kühl gelagerte chemische / pharmazeutische Produkte) verwendet werden. Für weitere Informationen besuchen sie: www.caenrfid.comÜber Meshed Systems:Meshed Systems (engl. "eng vernetzte Systeme") ist ein Distributor für RFID Komponenten namhafter Hersteller und Anbieter von RFID Technologie. Meshed Systems ist in Mitteleuropa vor allem im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) sowie in südosteuropäischen Ländern tätig. Zu den Kunden zählen neben Systemintegratoren aus dem Bereich Logistik, Gesundheitswesen, Zutrittskontrolle und Industrieautomatisierung, auch OEM Kunden wie Gerätehersteller aus den genannten Märkten. Für weitere Informationen besuchen sie: www.meshedsystems.comFür weitere Informationen wenden sie sich bitte an:Meshed Systems GmbHDr. Michael E. WERNLE, General ManagerAlte Landstrasse 21D-85521 Ottobrunn, GermanyPhone: +49-(0)89-6666 5124Email: michael.e.wernle@meshedsystems.comCAEN RFID S.r.lIng. David Pallassini, Sales Managervia Vetraia 11I-55049 Viareggio, Italyphone: +39 0584 388 398Email: d.pallassini@caen.it



Bildinformation: UHF Mobil Reader CAEN qIDmini bei Meshed Systems