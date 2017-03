Hotel Font i Roig startet in die Saison

(fair-NEWS)

Saisonstart im Hotel Font i Roig: Ankommen, entspannen und geniessen. Das ideale Domizil für den Urlaub im besten Alter. Das Hotel Font i Roig zeigt sich mit neuer Präsenz: Viele Vorteile und mehr Service werten das neue Angebot auf. Dieses einzigartige Hotel in Maria de la Salut besticht insbesondere durch seine besondere Lage in der Inselmitte von Mallorca, knapp 15 Autominuten vom Meer entfernt, fernab von der Hektik und dem geschäftigen Treiben der Touristengebiete. Das altehrwürdige Herrenhaus aus dem Jahre 1520 wurde mit viel Liebe restauriert und eingerichtet. Im Garten des 18’000 qm grossen Areals befindet sich eine Quelle. Diese stammt von den Muren aus dem 12. Jahrhundert. Umgeben von dieser üppigen Vegetation, umsäumt von Mandel- und Orangenbäumen, können Best Ager ihre Seele baumeln lassen. Die sieben Zimmer im Haupthaus, zwei Junior-Suiten im Nebengebäude und vier Suiten in Nähe des Pools sind mit jeglichem Komfort ausgestattet. Als innovatives Familienunternehmen weiss das Hotel Font i Roig um die Bedürfnisse der Urlauber. Dies zeigt sich durch die persönliche und familiäre Atmosphäre, die dort gelebt wird und von den Gästen geschätzt wird. Gerade Frauen schätzen die relaxte Atmosphäre mit Stil.In regelmäßigen Abständen wird ein Ausrufezeichen mit besonderem Service und Angeboten gesetzt. So wird zum Start in die Saison Gästen ein individuelles Frühbucherangebot geboten. Mit einer 15%igen Reduktion auf alle Zimmerpreise für Aufenthalte zwischen dem 1. April und 31. Mai 2017 wird das Ankommen für einen entspannten Urlaub leicht gemacht. Der Spa-Pavillion lädt ebenfalls zum Relaxen ein und im hauseigenen Restaurant kann der Urlauber 50plus herrliche Menüs auf der Terrasse mit Weitblick genießen.Hotel Font i Roig hebt sich von anderen Anbietern deutlich ab und unterstreicht seine Einzigartigkeit. Der Best Ager kann sicher sein in diesem Hotel auf der schönen Insel Mallorca einen einzigartigen Aufenthalt zu verbringen. Denn: Im Hotel Font i Roig wird Ankommen, entspannen und genießen leicht gemacht. www.hotelfontiroig.com Agentur:BestAgePartners - Consulting - Das Portal speziell für BestAger und Senioren. Lifestyle, Reisen, Kultur, Beauty, Wellness und Gesundheit für die Generation 50plus. Highlights für Best Ager und Senioren, alles das was ab 50plus geliebt und gelebt wird. Hier arbeitet die Inhaberin Silke Ruge von BestAgePartners nur mit den besten Partnern zusammen, um ganz individuell die Bedürfnisse und Wünsche der Best Ager und Senioren zu erfüllen. Beratung, Content-Marketing und Online Presse für die Generation 50plus – das ist BestAgePartners.



Bildinformation: (c)Bildnachweis Uschi Burger Precht - Hotel Font i Roig