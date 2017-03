(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 01. März 2017 – Kunden der DTS (DERPART Travel Service) Geschäftsreisebüros in Deutschland profitieren künftig von einer noch besseren Beratung. Der Spezialist für Geschäftsreisen hat im Rahmen einer groß angelegten Schulungsoffensive in den letzten drei Monaten bereits über 140 Franchise-Kollegen zur DTS Produktvielfalt geschult. Weitere Präsenz- und Online-Schulungen werden das gesamte Jahr über stattfinden, um die Kenntnisse im Umgang mit den diversen Travel Management-Tools von DTS noch weiter zu vertiefen.„Technik ist immer nur so gut, wie sie genutzt und erklärt wird. Mit unseren DTS Schulungen bieten wir sowohl den angeschlossenen Büros als auch den DTS Kunden echte und nachhaltige Mehrwerte“, sagt DERPART Geschäftsführer Andreas Neumann. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Vertrautheit unserer Partner mit unserer Produktpalette schon jetzt deutlich erhöhen konnten.“Der bisherige Schwerpunkt lag auf dem Umgang mit den von DTS angebotenen Online Booking Engines (OBE) sowie Quality Management und Automation. Erst kürzlich hat DTS beispielsweise sein Portfolio im Bereich OBE erweitert und hat nun alle relevanten Engines im Angebot. Damit wurde das selbsternannte Ziel erreicht, jedem Kunden die für ihn passende OBE maßschneidern zu können. Nach 3-monatiger Pilotphase hat DTS zudem Anfang März 2017 ein neuartiges Quality-Management-Tool eingeführt, welches das Qualitätsmanagement der DTS Büros weiter optimieren wird und auf die DTS Automation aufbaut.Zukünftige Schulungsthemen werden marktorientiert ausgewählt und auch „Trainings on demand“ sind für DTS Partner jederzeit möglich.Weitere Informationen unter: www.dts24.de



Bildinformation: DTS startet groß angelegte Schulungsoffensive für Geschäftsreisebüros