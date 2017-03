Treffsicher gegen Schwachstellen: baramundi-Roadshow startet im April

(fair-NEWS)

Augsburg, 9. März 2017 – Die Focus Tour der baramundi software AG findet das 14. Jahr in Folge statt. Unter dem diesjährigen Motto „Kick it like baramundi“ macht die Tour in den größten Fußballstadien in 11 deutschen Städten Halt, darunter zum ersten Mal mit einem Heimspiel in Augsburg in der WWK-Arena. Auch im Ausland macht baramundi Station: In Wien, Linz und Zürich haben Interessierte die Möglichkeit, die Lösung von baramundi live kennenzulernen. Teil des Programms ist ein Rundgang durch die Stadien, bei dem die Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen werfen. In Linz findet die Veranstaltung im Ars Electronica Center Linz statt inklusive einer Präsentation im Deep Space.Die Teilnehmer erwartet ein abwechslungsreiches Programm rund um diese Themen:• Vom klassischen Client-Management hin zum Unified-Endpoint-Management• Möglichkeiten der Automatisierung für das IT-Management• Windows 10: aktualisieren, konfigurieren, absichern• Mehr Sicherheit durch Automatisiertes SchwachstellenmanagementTermine und Veranstaltungsorte:04.04. | Olympiastadion, Berlin06.04. | Volksparkstadion, Hamburg25.04. | Stadion Letzigrund, Zürich-CH27.04. | Mercedes-Benz Arena, Stuttgart03.05. | WWK Arena, Augsburg04.05. | Allianz Arena, München09.05. | HDI Arena, Hannover11.05. | DDV-Stadion, Dresden16.05. | Red Bull Arena, Leipzig18.05. | Stadion Nürnberg23.05. | Commerzbank-Arena, Frankfurt am Main30.05. | Borussia-Park, Mönchengladbach20.06. | Allianz Stadion, Wien-AT22.06. | Ars Electronica Center, Linz-ATWeitere Informationen und Anmeldung: https://www.baramundi.de/events/focus-tour/



Bildinformation: Logo baramundi