Der „schnellste GM Deutschlands“ bezwingt die „Big 6“: Jan-Patrick Krüger hat am 26. Februar beim Tokio-Marathon die „World Marathon Majors Serie“ erfolgreich komplettiert

Berlin, März 2017Jan-Patrick Krüger, General Manager des Hotel Berlin, Berlin hat am 26. Februar 2017 das geschafft, was nur ganz wenige Läufer von sich behaupten können: Mit dem Zieleinlauf beim Tokio-Marathon hat der „schnellste GM Deutschlands“ die „World Marathon Majors Serie“ erfolgreich absolviert. Über 250 km ist der passionierte Läufer und erfolgreiche General Manager des Hotel Berlin, Berlin in den sechs bedeutendsten und prestigeträchtigsten Marathons der Welt gelaufen, um den Mythos „Big 6“ zu erleben und als einer der ganz wenigen Deutschen erfolgreich zu absolvieren.In Tokio ging der „schnellste GM Deutschlands“ als einer von nur 200 Semi-Elite Läufern an den Start. Durch wiederholt starke Leistungen in vergangenen Rennen, qualifizierte sich Jan-Patrick Krüger für diese exklusive Startgruppe. Mit einer herausragenden persönlichen Bestzeit von 2:46:04 ist Jan-Patrick Krüger unter den Top 500 von über 36.000 Teilnehmern beim Tokio-Marathon ins Ziel eingelaufen. Im Anschluss wurde der „schnellste GM Deutschlands“ nicht nur für seine erstklassige Leistung in den Straßen des Neon-Dschungels Tokio geehrt, sondern bekam auch für das „ultimate achievement“ eines jeden Läufers, die „Big 6“ gemeistert zu haben, eine hart erlaufene Medaille. Der „schnellste GM Deutschlands“ hat das getan, wovon andere nur träumen – er hat den Mythos „Big 6“ in die Realität umgesetzt.Um diesen großen Traum zu erfüllen, lief Jan-Patrick Krüger auf eigene Faust rund um die Welt. Seine Reise führte ihn nach Boston, London, Berlin, Chicago, New York und im Februar nach Tokio. Der General Manager des Hotel Berlin, Berlin ist in all diesen Weltmetropolen jeweils 42,195 km gelaufen, um am 26. Februar in Tokio die „World Marathon Majors Serie“ erfolgreich zu absolvieren.Selbstverständlich geht der „schnellste GM Deutschlands“ auch in seiner Heimat der Leidenschaft fürs Laufen weiter nach. Im Hotel Berlin, Berlin lädt Jan-Patrick Krüger seine Gäste im Rahmen des „GM’s Run“ mehrmals im Jahr zu einer gemeinsamen sportlichen Entdeckungstour Berlins ein, in der die sehenswertesten Orte der Hauptstadt auf einzigartig-sportliche Weise „belaufen“ werden.Weitere Informationen auf www.hotel-berlin.de Das Hotel Berlin, Berlin liegt seit über 50 Jahren mitten in Berlin direkt am Puls der Hauptstadt. Seit 2006 gehört das Hotel mit seinen 701 stylish eingerichteten Zimmern und Suiten zu der schwedischen Pandox-Gruppe. Mit seinem stets auf den Gast zugeschnittenen, individuellen Service und großer Liebe zum Detail bietet das Hotel Berlin, Berlin ein inspirierendes Zuhause in der deutschen Metropole. Auch für Veranstaltungen oder Konferenzen ist das Hotel Berlin, Berlin eine Top-Adresse inmitten der kulturellen Szene der Stadt. Insgesamt 48 Veranstaltungsräume stehen im zertifizierten Conference & Event Bereich zur Verfügung. In der hoteleigenen Lounge Berlin, Berlin werden frische regionale, saisonale Gerichte und erfrischende Drinks in stylisher Atmosphäre serviert. Der Fitness- und Wellness-Bereich bietet ein komplettes Sport- und Erholungs-Spektrum von Finnischer Sauna und Sanarium bis hin zu modernsten Trainingsgeräten. Mit seiner zentralen Lage und der exzellenten Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ist das Hotel Berlin, Berlin der perfekte Ausgangspunkt für Erkundungstouren durch Berlin.



Bildinformation: Der „schnellste GM Deutschlands“ bezwingt die „Big 6“: Jan-Patrick Krüger hat am 26. Februar beim Tokio-Marathon die „World Marathon Majors Serie“ erfolgreich komplettiert