MeridianSpa Skyline Plaza erweitert Angebot mit neuem Functional Loft

Frankfurt, 2. März 2017: Im Fitness-Bereich des MeridianSpa Skyline Plaza warten spannende Neuheiten: Ab sofort steht ein brandneues Functional Loft bereit, das mit seinem umfangreichen Equipment Platz für noch bessere Trainingserlebnisse bietet. Mit der Angebotserweiterung spricht der Premium-Anbieter für Fitness, Wellness und Bodycare vor allem Sportbegeisterte an, die ihren Fokus noch stärker auf Functional, Sprint, Athletics, Calisthenics, Freeletics und Koordination legen wollen. Und auch der Kursplan wird durch zwei zusätzliche Formate ergänzt.Fitness-Interessierte haben im MeridianSpa Skyline Plaza die Qual der Wahl: 365 Tage im Jahr stehen auf der weitläufigen Trainingsfläche über 200 erstklassige Kraft- und Ausdauergeräte zur Verfügung. Nun baut der Frankfurter Premium-Anbieter für Fitness, Wellness und Bodycare sein exklusives Angebot weiter aus: In einem brandneuen Functional Loft können Mitglieder ab sofort ein noch effektiveres Training im Bereich Functional, Sprint, Athletics, Calisthenics, Freeletics und Koordination erleben – so bleibt jeder motiviert und individuell herausgefordert. Zu den Neuheiten gehören beispielsweise ein Power Cage, Plyo Boxen, Battle Ropes, das innovative Cardiogerät SKILLMILLTM und vieles mehr.Functional Training ist eines der vielseitigsten Angebote überhaupt und bereits nach wenigen Einheiten spüren Sportler einen körperlichen Fortschritt. Das Workout stärkt den Körper auf ganzheitliche Weise und beugt so Verletzungen vor. Die Bewegungsabläufe sind fließend und stellen nicht einzelne Muskeln, sondern ganze Muskelketten ins Zentrum des Trainings.Darüber hinaus erwartet Mitglieder im MeridianSpa Skyline Plaza ab März 2017 auch ein neuer Kursplan: Die über 100 bestehenden Kurse werden zusätzlich durch das Format „Yoga for two“ ergänzt, bei dem die entspannenden Übungen gemeinsam mit dem Partner ausgeführt werden. Ebenfalls neu im Programm: ein weiterer „Calisthenics“-Kurs mit Profi Roman Keyfman – ein Workout, bei dem das eigene Körpergewicht als Trainingsgerät eingesetzt wird.Weitere Informationen zum Angebot des MeridianSpa Skyline Plaza mit seinen erstklassigen Trainern aus hochqualifizierten Sportwissenschaftlern und praxisnahen Profis erhalten Interessierte auf www.meridianspa.de . Ein Probetag ist für alle, die noch nicht im MeridianSpa zu Gast waren, für 22 Euro möglich.