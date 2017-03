Green Lifestyle mal wörtlich genommen: Helga – Algen Drink jetzt bei lifestyle-drinks.online erhältlich

(fair-NEWS)

Hamburg, März 2017Auf der Suche nach etwas, das es so noch nie gab? Nach etwas, das in den aktiven Lifestyle passt und zudem noch frisch und lecker ist? Die Antwort ist: Helga!Der auf lifestyle-drinks.online erhältliche Helga – Algen Drink, bestehend aus dem Superfood Chlorella Alge, steht für wertvolle Inhaltsstoffe und bietet eine fancy Alternative zu klebrig-süßen Limonaden. Helga ist DER neue Drink des Sommers und erfrischt in allen Lebenssituationen. Egal ob auf Festivals, beim Sport, Diäten, im Zuge einer Detox-Kur oder einfach nur Genießen – Helga ist immer on point.Der natürliche Geschmack des Helga – Algen Drinks ohne künstliche Geschmacksstoffe ist erfrischend und ideal für zwischendurch. Sei es im Büro oder beim Sport. Mit der einzigartigen Kombi aus Limo und Alge unterstützt Helga – Algen Drink den Green Lifestyle in jeder Lage und ist die perfekte Erfrischung.Go Green! Helga – Algen Drink ist allergen-, gluten- und laktosefrei, vegan und low-carb. Eine Flasche von Helga – Algen Drink deckt zudem ein Viertel des Tagesbedarfs an Vitamin B12 und liefert dem Körper weitere wertvolle Nährstoffe wie Eisen und Proteine. Somit eignet Helga sich hervorragend für Vegetarier und Veganer. Helga hilft auch gerne Sportlern, die sich nach dem Workout nach einer eiweißhaltigen Erfrischung sehnen.Der Helga – Algen Drink ist in der handlichen 250ml Glasflasche ein einzigartiger grüner Mindrefresher und zudem auch noch gut zur Umwelt. Algen sind ein effizientes und durch ihre geringe CO2-Produktion ein sehr umweltfreundliches Pflänzchen. Also: Save the world and treat yourself good – Alge tanken mit Helga – Algen Drink.Helga Drink – Algen Drink ist im Lifestyle Drinks Online-Shop (lifestyle-drinks.online) erhältlich. Dort gibt es eine breite Auswahl an coolen, innovativen Drinks, geordnet nach einem speziellen psychologischen Verfahren – hier ist für jeden Typen etwas dabei!Weitere Informationen unter www.lifestyle-drinks.online



Bildinformation: Green Lifestyle mal wörtlich genommen: Helga – Algen Drink jetzt bei lifestyle-drinks.online erhältlich