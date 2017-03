Erneut Bestnote FFF für die Berufsunfähigkeitsversicherung der NÜRNBERGER

(fair-NEWS) Es ist bereits die dreizehnte Auszeichnung in Folge: Die Rating-Agentur Franke und Bornberg stuft die Berufsunfähigkeitsversicherung der NÜRNBERGER Versicherung auch 2017 als „hervorragend“ ein – und vergibt damit in den getesteten Kategorien Kundenorientierung sowie Stabilität die Bestnote FFF.



Sowohl in der Angebots- und Antragsphase als auch in der Leistungsregulierung überzeugte die NÜRNBERGER mit kurzen Reaktionszeiten und hoher Beratungsqualität. Bewertet wurde im Bereich der Leistungsregulierung der Zeitraum ab Eingang der BU-Meldung bis zum tatsächlichen Leistungseintritt. Durch die Betrachtung der Gesamtzeit solle bei Versicherern die Motivation geweckt werden, Abläufe zu beschleunigen und Antragsteller in schwierigen Situationen zu begleiten, so Michael Franke, Geschäftsführer des Bewertungsunternehmens. Genau hier konnte die NÜRNBERGER mit hervorragenden Leistungen ihrer Berufsunfähigkeitsversicherung punkten, denn die fundierte Beratung und engagierte Betreuung der Kunden – vor allem im Ernstfall – steht bei dem Ranking im Fokus.



Nah am Kunden: Die NÜRNBERGER setzt auf Transparenz und Austausch



Eine Berufsunfähigkeitsversicherung „von der Stange“ gibt es bei der NÜRNBERGER nicht. Stattdessen stehen persönliche Beratung und individuelle Angebote im Zentrum des Angebots. Dass der Versicherer von Franke und Bornberg schon zum dreizehnten Mal die Bestnote erhält, bestätigt dieses Konzept. Insbesondere die Nähe zum Kunden, die sich von kurzen Antragswegen über die einfache Erreichbarkeit der Ansprechpartner bis zu umfangreichen Beratungsgesprächen erstreckt, trägt zu dem sehr guten Ergebnis bei. Eine schnelle Bearbeitung und verständlich sowie übersichtlich gestaltete Formulare erleichtern die Kommunikation. Zwar bietet die NÜRNBERGER auch viele Services online an, um ihren Kunden eine Zeitersparnis und noch schnellere Wege zu bieten, doch der persönliche Kontakt ist eine wichtige Säule des Geschäftskonzepts. Daher sind die Berater der NÜRNBERGER für ihre Kunden jederzeit ansprechbar.



Ebenso gehört die Aufklärung über rechtliche Folgen der vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung zu den Punkten, die Vermittler in Beratungsgesprächen thematisieren. Die NÜRNBERGER legt beim Angebot einer Berufsunfähigkeitsversicherung größten Wert auf Transparenz: Denn nur, wenn im Vorfeld alle Gegebenheiten, Voraussetzungen sowie Rechte und Pflichten geklärt sind, können eine nachhaltige Kundenzufriedenheit erreicht und die besten Konditionen für den Versicherten erarbeitet werden.



Warum eine Berufsunfähigkeitsversicherung wichtig ist – NÜRNBERGER klärt auf



Neben der tatsächlichen Vermittlung der Versicherung hat sich die NÜRNBERGER auch die Aufklärung und Information zum Thema Berufsunfähigkeit zum Ziel gesetzt. Denn immer noch ist eine Vielzahl von Menschen nicht ausreichend für den Ernstfall abgesichert. Risiken werden unterschätzt oder für unwahrscheinlich gehalten – bis sie eintreten. Deshalb ist die Erfahrung und das Know-how der Berater der NÜRNBERGER vor allem bei Berufsunfähigkeitsversicherungen gefragt. Dabei geht es nicht darum, möglichst viele Leistungen zu verkaufen, sondern dem Kunden die jeweils passende Absicherung zu ermöglichen.



Früh informieren, rechtzeitig abschließen



Gerade in jungen Jahren spielt die Frage nach einer möglichen Berufsunfähigkeit meist noch keine Rolle. Dabei profitieren vor allem junge Versicherte von günstigen Konditionen und langfristiger Absicherung. Je früher man sich also diesem Thema widmet, desto besser: Die NÜRNBERGER bietet deshalb auch spezielle Tarife für Studenten, Auszubildende und Schüler und berät umfassend zu den Vorteilen des frühen Abschlusses einer Berufsunfähigkeitsversicherung.



