COMAZO – Store Sonthofen eröffnet nach Umbau

PRESSE – INFORMATIONAlbstadt, den 09. März 2017COMAZO – Store Sonthofen eröffnet nach UmbauCOMAZO Lieblingswäsche finden Sie auch nach der Wiedereröffnung in der Bahnhofstr. 22 in Sonthofen. Am Montag, den 13. März haben Sie die beste Gelegenheit in den neu gestalteten Räumen Ihre persönlichen Lieblingswäscheteile zu entdecken.Speziell zur Wiedereröffnung gelten vom 13. bis 25. März 10% Eröffnungs-Rabatt. Ab einem Einkaufswert von 100 Euro erhalten die Kunden 20% Rabatt auf reguläre Ware und sparen somit mindestens 20 Euro! Außerdem warten in dieser Zeit täglich Prosecco und Pralinen auf die BesucherInnen, für Kinder gibt es Luftballons und süße Überraschungen.NEU im COMAZO-Store in Sonthofen:1. Auf 50qm wird ausgewählte Bio-Damen-Oberbekleidung in Kooperation mit der Firma HESS NATUR angeboten.2. Speziell für Urlauber gibt es die Möglichkeit COMAZO-Lieblingswäsche an der neuen „Online-Theke“ per iPad zu bestellen und nach Hause liefern zu lassen.Lieblingswäsche in neuem FlairDer umgebaute COMAZO-Store in Sonthofen wirkt nun größer, noch heller und klarer. Große, emotionale Stimmungsbilder sorgen für eine freundliche, einladende Atmosphäre. Der neue Auftritt lässt die Wäsche strahlen, die KundInnen können sich schneller und besser orientieren. Das Wohlfühl-Ambiente wird durch die neu eingerichtete „Online-Theke“ mit iPad und einer modernen Kaffee-Lounge abgerundet, die Kinderspielecke sorgt für entspanntes Einkaufen. Öffentliche Parkplätze stehen wie gewohnt direkt vor dem Store zur Verfügung.Fashion direkt vom HerstellerCOMAZO macht Lieblingswäsche für die ganze Familie - Damen, Herren und Kinder. In vielen Größen und Farben, für jeden Tag und für besondere Anlässe. In den COMAZO- Stores finden die KundInnen klassische und moderne Basics genauso wie stylische Dessous. Darüber hinaus gibt es hochwertige Funktions-, Nachtwäsche und Fairtrade Biowäsche. Alle Produkte stehen für Beständigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Material- und Verarbeitungs-Qualität, Tragekomfort, perfekte Passform und Langlebigkeit sind die wesentlichen Eigenschaften der Lieblingswäsche.COMAZO macht nicht nur Lieblingswäsche, COMAZO trägt auch Lieblingswäsche – seit 2009 sind auf allen Fotos die eigenen Mitarbeiter als Fotomodels zu sehen, sie unter-streichen damit sowohl die Verbundenheit zu den Produkten als auch zum Unternehmen.Seit über 130 Jahren designt, produziert und vertreibt das deutsche Traditionsunternehmen von der schwäbischen Alb seine Wäsche selbst. Mit ständig wachsendem Erfolg: COMAZO gibt es deutschlandweit mit eigenen Stores in über 30 Städten und im eigenen Onlineshop www.comazo.de