(fair-NEWS)

Düsseldorf, 6. März 2018. Anex Tour, der neue, deutsche Pauschalreiseveranstalter, hat Eugenia Strasser (30) zur neuen Regionalleiterin Süd ernannt. Nach den Regionen Ost und West wurde nun auch der Bereich Süd besetzt. Strasser startet am 1. April 2017 und wird von München aus die Reisebüros unterstützen und Ansprechpartnerin vor Ort sein. Sie berichtet an Carsten Burgmann, Direktor Vertrieb Anex Tour GmbH.Die gelernte Tourismuskauffrau, die gerade ihren Bachelorabschluss in Tourismusmanagement vorbereitet, startete 2004 ihre Laufbahn im Reisebüro Reise-Treff in Hemau/Bayern. Zwischen 2009 und 2011 machte sie einen Abstecher in die Airlinebranche und arbeitet als Flugbegleiterin bei Air Berlin. Ihre Spanisch-Sprachkenntnisse perfektionierte Strasser während ihrer Tätigkeit als Junior Project Manager beim NGO Casa Milagro in Guatemala sowie als Destination Manager EMEA bei Riu Hotels & Resorts in Palma de Mallorca. Zuletzt leitete Eugenia Strasser ein Reisebüro in Niederbayern.„In einer gelebten Partnerschaft muss ein Reiseveranstalter auch vor Ort in der Region zum „anfassen“ sein. Anex Tour legt dabei sehr großen Wert auf eine persönliche Präsenz und baut deshalb sein Vertriebsteam sukzessive weiter aus. Wir freuen uns sehr, mit Eugenia Strasser eine ausgewiesene Touristikerin gewonnen zu haben, die neben ihrer internationalen Erfahrung auch das Reisebürogeschäft von der Pike auf gelernt hat“, so Carsten Burgmann.Der neue Reiseveranstalter bietet Pauschalreisen im mittleren Preissegment nach Spanien, Griechenland, Kroatien, Bulgarien, in die Türkei und die Dominikanische Republik an. Für den Winter 2017/18 werden weitere Fernreiseziele wie zum Beispiel Thailand, Kuba und Ägypten das Portfolio vergrößern.



Bildinformation: Neue Regionalleiterin Süd bei Anex Tour