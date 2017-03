Pipelines –  200.000 Schweißnähte pro Leitung

(fair-NEWS) Heute möchten wir Sie auf unsere neue VDMAreportage zum Thema Pipelinebau aufmerksam machen.

Ein Drittel unseres Erdgases stammt aus Russland. Über 160.000 Kilometer Ferngasleitungen laufen über eine Distanz von 4.000 Kilometern von Sibirien nach Deutschland.

Der zweite Strang der Gaspipeline durch die Ostsee von Russland nach Deutschland, die "Nord Stream 2“, soll Ende 2019 in Betrieb genommen werden. Die Hightech-Mission stellt die am Bau beteiligten Ingenieure vor große technologische Herausforderungen. Mehrere hundert Tonnen schwere Stahlrohre müssen gekürzt, geschliffen und schließlich verschweißt werden.



Brücken - Lebensadern im Herzschlag der Welt



Die flexible Handhabung moderner Schweißverfahren spielen auf der Baustelle der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden eine entscheidende Rolle.



Kreuzfahrt-Giganten - 12.000 Menschen erschaffen ein schwimmendes Ferienparadies



An der „Quantum of the Seas“ arbeiteten 12.000 Menschen über ein Jahr. In Handarbeit wird der Stahl geschweißt, getrennt, gehobelt, gewärmt oder gerichtet.



Autogentechnik - universell, flexibel und immer modern



Hier werden acht verschiedene Verfahren, die in der Autogentechnik eingesetzt werden, vorgestellt.

Der Film eignet sich ausgezeichnet zum Einsatz im Unterricht.



