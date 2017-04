Wasserdichtes Wachstum: Ceresana untersucht den Weltmarkt für Silikone

(fair-NEWS)

Ausgehend von Quarzsand, über die Gewinnung von Silizium-Metall, wird in chemischen Prozessen eine große Anzahl unterschiedlicher Silikon-Verbindungen hergestellt. Die wichtigsten sind Silikon-Elastomere, Silikon-Öle und Silikon-Harze. Anwendung finden sie in der Bau-, Automobil- und Elektro- & Elektronik-Branche, wie auch in Medizintechnik, Kosmetik, Textilien und Papier. Das Marktforschungsinstitut Ceresana hat bereits zum zweiten Mal diesen umsatzstarken, rasant wachsenden Markt untersucht: Der weltweit mit Silikonen erwirtschaftete Umsatz ist seit 2008 um durchschnittlich 4,2 % pro Jahr gewachsen; im Jahr 2016 wurden 15,5 Milliarden US-Dollar erreicht. „Der Silikon-Markt wird bis 2024 weiter um durchschnittlich 4,0 % pro Jahr zulegen“, prognostiziert Oliver Kutsch, der Geschäftsführer von Ceresana.Wachstumsmotor AutomobilindustrieEin großer Vorteil für Silikon-Hersteller ist die Vielfalt der Abnehmer: Die Nachfrage ist relativ ausgeglichen auf mehrere große Branchen verteilt. Die Bauindustrie braucht Silikone für Dichtstoffe, Klebstoffe und Beschichtungen. Die Elektronikindustrie setzt Silikone vor allem ein, um elektronische Komponenten vor extremer Hitze, Feuchtigkeit, Salz, Korrosion und Verschmutzung zu schützen. Silikone sind zum Beispiel in Computern, Telefonen und LED-Leuchten enthalten, und ihre Einsatzmöglichkeiten werden sukzessive erweitert. In der Auto-Branche wird die Silikon-Nachfrage in den kommenden acht Jahren voraussichtlich ähnlich große Wachstumsraten verzeichnen wie in der Elektro- und Elektronikindustrie. Innovative Projekte, wie beispielsweise Hybrid- und Elektro-Fahrzeuge oder automatisch fahrende Autos, werden dieses Wachstum fördern.Dichten und IsolierenDer Großteil der Silikon-Weltproduktion entfällt auf Silikon-Elastomere, die zum Beispiel für Dichtungen, Elektro-Isolierungen oder auch Backformen gebraucht werden. Unterschieden wird zwischen festem und flüssigem Silikon-Kautschuk. Vor allem aufgrund ihres großen Elektro- und Elektroniksektors verbraucht die Region Asien-Pazifik überproportional viele Silikon-Elastomere. In Westeuropa und Nordamerika liegen die Umsätze von Elastomeren etwas höher als die Umsätze von Silikon-Ölen. Silikon-Harze, die zum Beispiel für Farben und Lacke gebraucht werden, erzielen in allen Regionen einen weitaus geringeren Marktanteil, werden aber voraussichtlich auch in Zukunft ein stabiles Wachstum aufweisen.Asien-Pazifik weiter auf WachstumskursAufgrund der stark ausgebauten Kapazitäten in China ist die Region Asien-Pazifik in den letzten Jahren zum weltweit größten Produzenten von Silikon aufgestiegen. Ceresana erwartet, dass die Produktion dort noch weiter zunehmen wird. An zweiter Stelle kommt Westeuropa, gefolgt von Nordamerika. Die Region Asien-Pazifik verbrauchte im Jahr 2016 mehr als die Hälfte der globalen Silikon-Produktion. China ist der weltweit größte Silikon-Abnehmer. Der Abstand zu den zweit- und drittgrößten Absatzmärkten, Westeuropa und USA, wird sich in Zukunft weiter vergrößern. Die etablierten Industrienationen weisen jedoch im Verhältnis zum Verbrauch an Silikonen einen prozentual weitaus höheren Umsatz auf, da in China eher günstige Produkte statt hochpreisige Spezial-Silikone hergestellt bzw. verkauft werden.Die Studie in Kürze:Kapitel 1 bietet eine Darstellung und Analyse des globalen Silikon-Markts – einschließlich Prognosen bis 2024: Für jede Region der Welt werden der Verbrauch in Tonnen, der Umsatz je Produkttyp sowie der Gesamtumsatz und die Produktionsmengen erläutert. Zudem wird kurz und prägnant das Wichtigste zur Herstellung und den Eigenschaften der Silikone und der einzelnen Produkttypen erklärt.In Kapitel 2 wird für 14 Länder der Gesamtverbrauch, der Silikon-Umsatz sowie der Umsatz in den Anwendungsgebieten Bauindustrie, Elektro & Elektronik, Automotive, Gesundheits- und Kosmetikindustrie sowie in sonstigen Anwendungen detailliert analysiert.Kapitel 3 untersucht fundiert die Einsatzgebiete von Silikon: Daten zur Verbrauchs- und Umsatzentwicklung, aufgeteilt auf die sieben Weltregionen West- und Osteuropa, Nord- und Südamerika, Asien-Pazifik sowie Mittlerer Osten und Afrika.Kapitel 4 bietet Unternehmensprofile der bedeutendsten Silikon-Produzenten, übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsstätten, Kurzprofil sowie Produkttypen und Anwendungsgebieten. Ausführliche Profile werden von 49 Herstellern geliefert, wie z.B. China National Bluestar (Group) Co., Ltd., Dow Corning Corporation, Evonik Industries AG, Momentive Performance Materials Holdings Inc., Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. und Wacker Chemie AG.Weitere Informationen: www.ceresana.com/de/marktstudien/kunststoffe/silikone/



Bildinformation: Marktstudie Silikone (2. Auflage) / Ceresana