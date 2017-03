Meine Kämpfe – Die Wrestling-Autobiographie einer Legende

(fair-NEWS)

Im Frühjahr 2017 erscheint „Meine Kämpfe“ von Alexander Bedranowsky (ehemals Thumbtack Jack) in überarbeiteter Neuauflage in der Edition Subkultur. Der herausragendste deutsche Gladiator der Neuzeit erzählt in seiner Death-Match-Wrestling-Autobiographie – ausgehend von dem Ende seiner Laufbahn durch einen Wirbelsäulenbruch – seinen langen, blutigen Weg zum internationalen Erfolg.Er lässt den Leser teilhaben an seinen Gedanken, Zweifeln und Zerwürfnissen, an Siegen und Niederlagen und er schont dabei niemanden – auch nicht sich selbst. Er gibt intime Einblicke in die Welt des Death-Match-Wrestlings, bringt dem Leser die Philosophie und den Kodex dieser eingeschworenen Gemeinschaft näher und eröffnet ihm dadurch einen völlig neuen Zugang zu diesem Kampfsport, der allen gesellschaftlichen Normen trotzt. Bedranowsky erzählte im Ring derart ausgeklügelte und tiefsinnige Geschichten, dass er dafür mehrere Preise bekam. Auch in „Meine Kämpfe“ vergegenwärtigt er uns mit hochgradig erzählerischem Talent und Einfühlvermögen seine Karriere als Death-Match-Wrestler.Das Buch erscheint nun, in der mittlerweilen 3. Auflage, als Paperback mit einem mehrseitigen Farbteil in der Edition Subkultur der Periplaneta Mediengruppe Berlin.Klappentext:In MEINE KÄMPFE rekapituliert Alexander Bedranowsky seine einzigartige Wrestling-Karriere, die durch einen Wirbelsäulenbruch ein plötzliches Ende fand. Berühmt-berüchtigt war er als Thumbtack Jack vor allem für seine sogenannten ›Death Matches‹. In diesen extrem brutalen und blutigen Kämpfen bekriegen sich die Gladiatoren der Neuzeit mit Waffen wie Stacheldraht, Leuchtstoffröhren und Feuer.Selbstzerstörerisch und ständig auf der Suche nach neuen Extremen schreckte Bedranowsky nicht einmal davor zurück, sich in hunderte von Spritzen werfen zu lassen. Seine Bereitschaft, die Messlatte immer höher zu stecken, brachte ihm den Ruf des weltbesten ›Death Match‹-Wrestlers ein.Doch diesen Ruhm bezahlte er mit einem enormen Preis: Mit seiner Gesundheit – und beinahe sogar mit seinem Leben.Stimmen:»Ein emotional packendes Werk, das durch seine Unverblümtheit, Authentizität und Greifbarkeit besticht. Packend genug, um seine Wirkung sogar auf Menschen zu entfalten, die gar nicht wissen, was Wrestling ist.« Christian Michael Jakobi»Bedranowsky war und ist ein Vorreiter. Das war er während seiner zehn Jahre dauernden Karriere im Ring und das ist er auch in der Zeit danach. Als erster deutscher Wrestler brachte er eine Autobiographie auf den Markt.« Alexander MaisÜber den Autor:Alexander Bedranowsky wurde 1985 in Gräfelfing in der Nähe von München geboren. Zehn Jahre lang war er unter dem Künstlernamen Thumbtack Jack als professioneller Wrestler aktiv, bis ihn ein Wirbelsäulenbruch im Oktober 2010 zum Karriereende zwang. Im März 2011 beendete er erfolgreich sein Studium (Bachelor „Medien und Kommunikation“ in Passau) und veröffentlichte sein Erstlingswerk „MEINE KÄMPFE“. Im selben Monat zog er zurück nach München, wo er seitdem wieder wohnt. Inzwischen arbeitet er als Online-Redakteur, zuletzt als YouTube Content Manager für WWE. www.meinek ämpfe.deWerk:ALEXANDER BEDRANOWSKY: „Meine Kämpfe“Buch, Softcover 196 S., plus Farbseiten, 20,5 x 13,5 cm, ISBN: 978-3-943412-78-9, Edition Subkultur Berlin, GLP 16,00 € (D)Tags: Sport / Wrestling / Death Match / Autobiographie



Bildinformation: Meine Kämpfe / Alexander Bedranowsky