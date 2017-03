Warum Nils IMMER NOCH lieber mit einem Bauarbeiter in der Badewanne liegen würde als mit einer Jura-Studentin

(fair-NEWS)

Das Buch mit CD „Warum ich IMMER NOCH lieber mit einem Bauarbeiter in der Badewanne liegen würde als mit einer Jura-Studentin“ (Periplaneta, Ed. MundWerk) ist als erweiterte und überarbeitete Auflage nun endlich wieder im Handel verfügbar.Die Bühnentextsammlung des Slampoeten und Filmemachers Nils Frenzel hat seit ihrer Erstveröffentlichung im Herbst 2015 eine bewegte Geschichte hinter sich: Zuerst fand das Buch reißenden Absatz, es wurde für die Shortlist „Ungewöhnlichster Buchtitel 2015“ nominiert und musste jedoch, nach wenigen Monaten aus rechtlichen Gründen vom Markt genommen werden.Die neue Auflage von „Warum ich IMMER NOCH lieber mit einem Bauarbeiter in der Badewanne liegen würde als mit einer Jura-Studentin“ wurde um mehrere, aktuelle Texte erweitert und für die beiliegende CD sprach der Autor weitere Tracks im Studio ein.Über das Buch:Nils Frenzel schreibt und spricht über seine Erlebnisse während des Zivildienstes und seines Auslandssemesters in Korea, über die Tücken des Studentendaseins, über Klassentreffen, Smombies und Dorsche und philosophiert über Bildungsoffensiven und den Großstadtwahnsinn. Das ist zuweilen extrem unterhaltsam, witzig und grotesk, aber eben auch zeitgeist- und selbstkritisch.„Warum ich IMMER NOCH lieber mit einem Bauarbeiter in der Badewanne liegen würde als mit einer Jura-Studentin“ erscheint als 150-seitige Klappenbroschur zusammen mit einer CD. Des Weiteren sind die Texte als eBook erhältlich und die 15 Audio-Tracks als Download.Klappentext:Handwerker sind Halbgötter, Studenten faule Nichtskönner, Zivis sind Bastarde und Deine Mutter muss sich wieder lohnen.Der Student, Ex-Zivi und Slam Poet Nils Frenzel ist in seinen kurzen Texten nicht nur urkomisch sondern mitunter sehr selbst- und gesellschaftskritisch. Aber immerhin hat er einen Plan zur Rettung der Menschheit. Er philosophiert über Schildkröten, Heimkinder, Deutsch-Rap, Lappen, Fischstäbchen oder benachteiligte Existenzen einer tristen Großstadt. Und das ist manchmal auch eher tragisch als witzig.Wegen der einzigartigen Resonanz gibt‘s nun die neue erweiterte Auflage mit neuen Texten gegen miese Vibes.Über den Autor:Um der Eintönigkeit seines Germanistikstudiums zu entfliehen und um sein bereits bezahltes Semester-Ticket auszunutzen, stellte sich Nils Frenzel erstmals 2011 auf eine Poetry Slam Bühne. Inzwischen war er Teilnehmer bei den deutschsprachigen Meisterschaften, beim NRW-Slam in Essen und 2014 schließlich Finalist der bayerischen Meisterschaften in Fürth.Er studierte hoch motiviert Medienwissenschaft & Medienpraxis in Bayreuth und gründete dort die Lesebühne “Sübtext“. Er moderierte im Campus TV, schreibt Drehbücher und führt Regie. Mittlerweile macht er seinen Master in Medienwissenschaft in Bonn.nilsfrenzel.wordpress.comWerk:NILS FRENZEL: „Warum ich IMMER NOCH lieber mit einem Bauarbeiter in der Badewanne liegen würde als mit einer Jura-Studentin“2. Auflage, Feb 2017, Periplaneta Berlin, Edition MundWerkGenre: Erzählende Literatur / Kurzgeschichten / Bühnenliteratura) Print: Buch & CD, Klappenbroschur 150 S./78 min., 19 x 13,5 cm, ISBN: 978-3-95996-037-3, Edition MundWerk, GLP: 14,50 € (D)b) Digital: eBook; ISBN: 978-3-95996-047-2, GLP: 7,99 € (D); erhältlich als epub und als Kindle bei Amazonc) Digital: Audio-Tracks; Download erhältlich bei iTunes, Amazon & Co.Tags: Bonn / Poetry Slam / Kurzgeschichten / Humor / Satire



Bildinformation: Periplaneta