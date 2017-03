Glücksgefühl Brautmoden weht den Hochzeitsrausch von Frechen nach Köln

(fair-NEWS)

Glücksgefühl Brautmoden in Frechen bei Köln hat die Brautmoden Trends des Sommers 2017 – edel, verspielte Hochzeitskleider in luftigen Stoffen mit Spitze für den Strand oder Hochzeitskleider im angesagten Boho und Vintage Style für die Gartenhochzeit des Jahres. Wer Brautmoden in Köln, Bonn oder Düsseldorf sucht, begibt sich am besten direkt vor das Tor der Stadt und besucht Glücksgefühl wedding & more in Frechen bei Köln.Was bringt der Sommer 2017? Wärme, Liebe und ein erquickendes Glücksgefühl zwischen Tüll und Tränen! Der graue, dunkle Sturm verwandelt sich in eine leichte Sommerbrise, die unbeschwert das Brauthaar umspielt. Die perfekte Zeit für eine märchenhaft verträumte Strandhochzeit mit leichten, zarten Stoffen aus feiner Spitze. Wenn die Sonne die Pailletten zum glitzern bringt, rauscht das gewaltige, blaue Meer Beifall und der warme Sand unter dem perfekt sitzenden Brautschuh kitzelt verschmitzt. Oder doch lieber gemütlich unter Freunden? Wie wäre es dann mit einer romantisch legeren Gartenhochzeit – eine Garten Party, von der noch den Enkeln mit leuchtenden Augen erzählt werden wird. Dazu empfiehlt das Team von Glücksgefühl ein exklusives Boho Hochzeitskleid in fließendem Stoff, der wie ein glitzernder Wasserfall auf den saftigen Rasen läuft.Glücksgefühl Brautmoden wedding & more in Frechen bei Köln hat eine große Auswahl an Designerkleidern angesagter internationaler Brautlinien und das zum fairen Preis. Die sommerlichen Hochzeitskleider in unterschiedlichen Stilen liegen in einer Preisspanne von 1.000 – 2.000 Euro. Einmalig für alle Bräute, die nach einem Hochzeitkleid und nach Brautmoden in Köln suchen. Ergänzend zum leichten, flatternden Vintage-Style findet das Team von Glücksgefühl passenden soft Tüll -Schleier und liebevolle Accessoires, wie Vintage Gläser mit Spitzenborte. Von Glücksgefühl Brautmoden weht der befreiende Hochzeitsrausch von Frechen nach Köln und macht Ihre Wünsche wahr!Kontakt: Glücksgefühl – wedding & more, Alpha Forum, Kölner Str. 108, 50226 Frechen, www.facebook.com/gluecksgefuehl.de/ , Tel.: 02234 – 3896266Kontaktaufnahme per Mail unter: www.gluecksgefuehl-brautkleider.com/terminvereinbarung ÖffnungszeitenDi - Fr 11:00-14:30 / 15:30-18:00Sa 10:00-14:00Gerne werden Termine außerhalb der Geschäftszeiten vereinbart



Bildinformation: Vintage Hochzeitskleid ideal für eine Gartenhochzeit, Foto: Rebecca Ingram by Maggie Sottero 2017