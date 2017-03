(fair-NEWS)

Ganz selbstverständlich bezahlen wir jeden Tag unsere Einkäufe mit Papiergeld oder mit der EC-Karte. Kaum machen wir uns Gedanken darüber, wie es sein kann, dass Banknoten oder virtuelles Geld, das auf dem Girokonto verbucht wird, tatsächlich etwas wert sind. Ebenso wenig denken wir darüber nach, dass unsere Währung nicht stabil sein muss und unsere Ersparnisse morgen schon deutlich weniger wert sein könnten als heute – auch ohne dass wir in spekulative oder risikoreiche Aktien investiert haben.Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie schnell ganze Volkswirtschaften zusammenbrechen können, wenn das Geld seinen Wert verliert. Finanzexperte Rüdiger Götte beschreibt in seinem neuesten Buch „Die Spur des Geldes“ die Entstehung und Entwicklung unseres heutigen Geldes, des Euro. Ganz nach der Devise „Wissen ist Macht“ erläutert Götte nicht nur zentrale Fachbegriffe, sondern gibt dem Leser Instrumente an die Hand, um staatliche Maßnahmen der Geldmarktpolitik besser bewerten zu können und sich und sein Vermögen zu schützen.Weitere Informationen unter www.ibidem-verlag.de Rüdiger GötteDie Spur des GeldesDer EURO: Vorläufer, Entstehung – Scheitern?270 Seiten, Paperback. 2017. € 24,90ISBN 978-3-8382-0909-8Erhältlich in jeder Buchhandlung oder direkt bei ibidem: http://bit.ly/2nirb9x



Bildinformation: Neuerscheinung: "Die Spur des Geldes" von Rüdiger Götte