Rock in den Mai!

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 9. März 2017 – Im Dreikönigskeller wird der Feiertag ganz kellertypisch eingeleitet. Wir tanzen nicht in den Mai, wir rocken! Und zwar bei einer affenstarken Show von Monkey Suite!Monkey Suite bringt den traditionellen Punk-Rock auf die Bühne, so wie in den frühen 80ern, als dieses Genre noch rigorose Härte ins Spiel brachte und Sucht¬potential hervorrief. Den Sound des Quartetts kann man irgendwo zwischen „X-Ray Spex“, den „Buzzcocks“, „the Banhees“ und „Iggy Pop“ einordnen. Darla DeVine, Uwe, Tommy und Chris spielen fast ausschließlich eigene Kompositionen und ihre Sound-Mixtur aus Punk, New Wave, R&R und energischen Sprenklern von Pop ist bis heute brandaktuell.Jedes Bandmitglied kann einen bemerkenswerten Erfahrungsschatz als Background vorweisen, besonders DARLA DEVINES charismatische Stimme gepaart mit JIMMY WEENS brillanten Songkompositionen fasziniert. Jimmy hatte in anderen Formationen mit seinen Songs in den 80iger und 90iger Jahren eine Single der Woche im englischen MELODY MAKER und Veröffentlichungen bei SONY MUSIC. Das Quartett beschreitet unbeirrbar den Pfad abseits der Flut an Coverbands und -songs. Einzig der Bandname ist an ein Lied der New Yorker Punkband PLASMATICS angelehnt.Bei ihrem DKK-Auftritt haben sie natürlich ihre neue Platte "BLACK HEARTS BLEED RED" mit dabei!Monkey Suite: Sonntag, 30. April ab 21 Uhr im Dreikönigskeller!



Bildinformation: Monkey Suite