Ruhiger und komfortabler Wellnessurlaub inmitten der bewaldeten Küstenlandschaft der polnischen Ostsee

Berlin, März 2017 – Polen gilt als echter Geheimtipp für qualitativ hochwertigen Wellnessurlaub zu sehr günstigen Preisen im Vergleich zu Westeuropa. Preisbewusste Urlauber können sich im östlichen Nachbarland komfortabel erholen und in Ihrem erfrischenden Wellnessurlaub rundum verwöhnen lassen. Vor allem die polnische Ostsee erlebt einen enormen Wellness-Boom. In den letzten Jahren entstanden hier zahlreiche Spa- und Wellnesshotels, in denen Wellness und Genuss großgeschrieben werden.Das im Jahr 2009 erbaute Wellnesshotel Marena ist der ideale Rückzugsort für Ruhesuchende, Wellnessbegeisterte und Naturliebhaber. Das Hotel befindet sich östlich auf der Insel Wolin im kleinen Badeort Miedzywodzie. Es liegt ruhig am Ortsrand direkt am Wolliner Nationalpark, etwa 150 m vom Naturstrand entfernt, umgeben von duftenden, saftigen Pinienwäldern inmitten herrlicher und intakter Natur.Der stille Badeort Miedzywodzie liegt inmitten der bewaldeten Küstenlandschaft am Rande des Wolliner Nationalparks auf einer Landzunge aus Dünen und Kiefern- und Pinienwäldern, zwischen Ostsee und Camminer Bodden Haff. Was den besonderen Reiz dieses beschaulichen Orts ausmacht, ist die umliegende einzigartige Natur, die gesunden, duftenden Wälder sowie die weite, feinsandige Bucht. Das Seebad Miedzywodzie ist ein Urlaubsort mit ganz besonderem Charme - Ein Paradies für alle, die einen ruhigen Urlaub inmitten der Natur am Meer verbringen möchten.Das Hotel Marena beherbergt 84 komfortabel ausgestattete Gästezimmer, ein À-la-carte-Restaurant und einen Spa- und Wellnessbereich. Die Zimmer sind allesamt modern und elegant eingerichtet und mit allem zeitgemäßen Komfort ausgestattet. Warme Farben und stimmungsvolle Beleuchtung runden das Gesamtbild ab und verleihen diesen Zimmern eine natürliche Wohlfühlatmosphäre. Das À-la-carte-Restaurant bietet frische und schmackhafte Speisen der traditionellen polnischen Küche und Fusionsküche an. Die kleine aber feine Wellnessabteilung mit seinem vielfältigen Angebotsspektrum verspricht Wellness und Entspannung auf hohem Niveau. Die Spa-Anlage mit schönem Hallenbad und Saunalandschaft ist die ideale Ergänzung für ein Wohlfühlerlebnis der Extraklasse.Im Wellnesshotel Marena kann man sich dank seiner ruhigen Lage besonders gut erholen und entspannen. Ein schönes Hotel, von dem man zu ausgedehnten Spaziergängen entlang dem kilometerweiten, schönen Strand sowie auf Wanderungen durch die stillen Wälder und vielfältige Natur des Wolliner Nationalparks aufbrechen kann.Perfekt abgestimmte und vielfältige Arrangements im Hotel Marena für einen Wellnessurlaub bietet exklusiv der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de auf seiner Website an. Ausgelegt auf unterschiedliche Aufenthaltsdauern und individuelle Geschmäcker ist bei den Arrangements für jeden etwas Passendes dabei. Während des Urlaubs sind viele Inklusivleistungen im Preis schon inbegriffen, so kann man den Wellnessaufenthalt ganz entspannt genießen - ohne Extrakosten.Weiterführender Link zu den Wellnessangeboten im Hotel Marena und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,14,hotel-marena-wellness-spa Polen-Wellnessurlaub.de - Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Hotel Marena Wellness & Spa