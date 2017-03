Jalousieschränke: Die idealen Schränke für Büro und Haushalt!

(fair-NEWS)

Rollladenschränke sind beliebte Schränke für Büro und Haushalt. Sie kommen in Home-Offices, Ladenlokalen, Praxen und Kanzleien genauso zu Anwendung wie in Küche und Bad.Im Vergleich zu anderen Büro- oder Küchenschränken bieten sie einige Vorteile.Durch die smarte Jalousietechnik können Rolloschränke einfach geöffnet und geschlossen werden. Da kein Platz benötigt wird um die Türen zu öffnen, können sie auch an Stellen platziert werden, wo andere Schränke keinen Platz finden.Durch ihr klassisch modernes Aussehen passen sie quasi in jede Umgebung!