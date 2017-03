Exclusive Group liegt mit Rekordergebnissen für 2016 über der Marktentwicklung

(fair-NEWS)

Paris, 9. März 2017. Die Exclusive Group übertraf die Marktentwicklung und erzielte Rekordergebnisse unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen. Sie meldete ein starkes Wachstum in allen Geschäftsbereichen und Territorien. Trotz der Währungsvolatilität und wirtschaftlichen und politischen Unwägbarkeiten auf den Märkten Asiens und des EMEA-Raums repräsentiert der Gesamtumsatz 2016 von 1,27 Milliarden Euro ein ausgewogenes, organisches jährliches Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 22 Prozent und bestätigt somit die Tragfähigkeit und Relevanz des Geschäftsmodells.Einschließlich der Auswirkung der Übernahme von Transition Systems im Januar 2016 erzielte die Exclusive Group ein Wachstum auf vergleichbarer Basis von mehr als 51 Prozent. Die Ergebnisse 2016 spiegeln nicht die letzten Monat erfolgte Übernahme von TechAccess wider."Der Erfolg angesichts der außergewöhnlichen weltweiten Herausforderungen untermauert unsere VAST-Vision, servicedefinierten Wert durch eine gute Ausgewogenheit von geografischen Regionen und kontinuierliche Expansion in neue Märkte zu bieten", sagte Olivier Breittmayer, CEO der Exclusive Group. "Unsere Geschäftsbereiche übertreffen laufend die Marktentwicklung und ergänzen einander, um unseren Hersteller-, Serviceprovider-, SI- und Fach-Reseller-Partnern Unterscheidungsmerkmale zu bieten."- Die Hälfte der Top-10-Hersteller der Gruppe hat ein jährliches Wachstum von mehr als 50 Prozent erzielt.- BigTec trägt inzwischen mehr als 100 Millionen Euro zum Jahresumsatz der Gruppe bei.- Exclusive Capital steht nun auf fast allen EMEA-Gebieten zur Verfügung und erweist sich dort als wesentlicher Differenziator.- Die umfassenden Kompetenzen der Gruppe bei Unterstützungs- und Felddienstleistungen bei Exclusive Networks/BigTec und ITEC haben eine erhebliche Auswirkung auf die Größenordnung und das Volumen von Abschlüssen auf internationaler Basis."Unser Ziel, eine VAST-Gruppe von servicedefinierten Unternehmen zu werden, ist mit der raschen Reife und weltweiten Durchdringung der einzelnen, sich ergänzenden Geschäftsbereiche, zur Wirklichkeit geworden", ergänzte Breittmayer. "Schaut man sich unsere Leistung näher an, sieht man, dass wir die richtigen Hersteller in den richtigen Sektoren haben und dass unsere disruptive, werteorientierte Kultur der beste Weg gegen volkswirtschaftliche Unsicherheit ist."Weitere Highlights:- Die südeuropäischen und nordischen Regionen sind um 34 Prozent bzw. 41 Prozent gewachsen.- Frankreich und Afrika verzeichneten ein Wachstum von mehr als 31 Prozent, während die DACH- und Benelux-Regionen über 20 Prozent erzielten.- Großbritannien übertraf mit einem Anstieg von 28 Prozent in Pfund Sterling auf vergleichbarer Basis die Erwartungen, obwohl Euro-Währungsverschiebungen nach dem Brexit-Referendum das Wachstum de facto auf 14 Prozent halbierten.- Der Mittlere Osten und der asiatische und pazifische Raum verzeichneten alle ein starkes Wachstum. Die Ergebnisse im Mittleren Osten waren zweifellos durch lokale geopolitische und wirtschaftliche Faktoren beeinflusst, obwohl immer noch ein zweistelliges Wachstum erzielt wurde.



Bildinformation: Logo Exclusive Group