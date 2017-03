Sprachreisen für Jugendliche: Wie man jetzt günstige Sprachreisen für Ostern und den Sommer findet

(fair-NEWS)

Bei Jugendlichen stehen Sprachreisen hoch im Kurs. Ob für die Schule, den Beruf, das Studium oder zur persönlichen Weiterentwicklung: Sprachreisen sind eine gute Möglichkeit, die Welt zu entdecken. Das Angebot ist vielfältig, aber nicht immer leicht verständlich. Für alle, die in diesem Frühjahr und Sommer eine Sprachreise planen, hat die gemeinnützige Deutsche Stiftung Völkerverständigung eine online-Plattform erstellt, in der seriöse Angebote leicht vergleichbar dargestellt werden.Jährlich zieht es mehr als 100.000 junge Menschen aus Deutschland zu einer Sprachreise ins Ausland. Sie besuchen dort eine internationale Sprachschule, wohnen bei einer Gastfamilie oder in einer Jugendunterkunft und lernen in der unterrichtsfreien Zeit Land und Leute kennen. Die bevorzugten Ziele junger Deutscher sind England und Malta. Im Mittelpunkt stehen Englischkurse in den Oster- und Sommerferien.Wer für eine Sprachreise ins Ausland will, hat viele Fragen zu klären und vorzubereiten. Hinzu kommt: Das Angebot ist vielfältig; die Preisunterschiede sind erheblich. Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung gibt mit dem Informationsportal der Stiftung zu Sprachreisen, der www.Sprachreise-Suche.de allen Jugendlichen und Familien die Möglichkeit, gute Angebote einfach zu vergleichen, weitergehende Informationen abzufordern und so Kosten zu sparen. Dort steht auch ein Ratgeber als E-Book kostenfrei zum Download zur Verfügung.Dr. Michael Eckstein, Vorsitzender der Stiftung: Sprachreisen bieten eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, etwas für die Sprachkenntnisse zu tun, andere Länder und Kulturen zu entdecken und interessante Menschen kennen zu lernen. Mit der Vielfalt der Angebote und Programme ist es allerdings auch schwer, das individuell passende Angebot zum günstigen Preis zu finden. Vor allem bei Sprachreisen für Jugendliche ist es wichtig, dass die reibungslose Abwicklung gesichert ist und der Anbieter zuverlässig arbeitet. Mit der Sprachreise-Suche geben wir den Familien eine seriöse und neutrale Informations- und Vergleichsmöglichkeit.“Das Angebot in der www.Sprachreise-Suche.de konnte aktuell um einen innovativen Anbieter erweitert werden: LingoVentura unter der Leitung von Manuel Hildenbrand. Den deutschen Ingenieur fesselten das Temperament, die Leidenschaft und die Gastfreundschaft lateinamerikanischer Länder während seiner Tätigkeit als Sales Manager im Bereich Export so sehr, dass daraus eine neue Idee für die Förderung der Völkerverständigung geboren wurde. Mit der Vision, eine weltoffene, tolerante und multikulturelle Gesellschaft zu fördern, begann Hildenbrand mit der Vermittlung von Sprachreisen nach Chile. In der zunehmend global vernetzten Welt fand das Konzept großen Anklang, sodass das Angebot an Sprachschulen auf weitere Länder und Sprachen ausgedehnt wurde. Manuel Hildenbrand: „Wir von LingoVentura sind der Überzeugung, dass das Erlernen von Fremdsprachen zum gegenseitigen Verständnis und zu einer besseren Welt beiträgt. Besonders wertvoll ist dabei ein längerer Aufenthalt in einer fremden Kultur, also das Erlernen der Sprache, dort wo man sie spricht. Die Sprache wird zur Brücke zwischen den Kulturen. LingoVentura unterscheidet sich von anderen Anbietern in der Leidenschaft, mit der die Mitarbeiter arbeiten, der Erfahrung mit fremden Kulturkreisen und dem Preis-Leistungs-Verhältnis.“Die Deutsche Stiftung Völkerverständigung bietet außer im Internet mit den bundesweiten SchülerAustausch- und Auslands-Messen die Möglichkeit zur persönlichen Information an mehr als 30 Terminen pro Jahr. Die Messen umfassen jeweils eine Ausstellung der führenden seriösen Sprachreiseanbieter mit der Möglichkeit zur Beratung sowie Erfahrungsberichte und Fachvorträge. Der Eintritt ist frei. Orte und Termine sind im Schüleraustausch-Portal dargestellt: www.schueleraustausch-portal.de.



Bildinformation: Das Informations- und Vergleichsportal www.sprachreise-suche.de (Dt. Stiftung Völkerverständigung)