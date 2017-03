Versicherte können sinkende Kosten erwarten

(fair-NEWS)

Die Versicherungsbranche genießt keinen guten Ruf. Vertriebler werden als unangenehm wahrgenommen, regelmäßig kommen ausufernde Partys in den Fokus der Öffentlichkeit und immer mehr Menschen sind der Meinung, dass ihnen beim Abschluss einer Versicherung deutlich zu hohe Kosten zugemutet werden. All dies hat die Versicherer in große Schwierigkeiten gebracht.Ein niedriger Leitzins hat die Einnahmen nachhaltig bedroht und der daraus resultieren niedrige Garantiezins wirkt abschreckend auf potentielle Neukunden. Auf der anderen Seite werden viele Gelder in sehr maroden Strukturen verschwendet und Außendienstler stecken sich satte Provisionen ein. Es ist an der Zeit, dass hier ein Wandel stattfindet.Immer mehr Kunden entscheiden sich für einen kleinen VersichererIn den vergangen Jahren war es üblicherweise so, dass ein Großteil der Kundschaft alle Versicherungen bei einem Anbieter abschloss. So hat man nur einen Ansprechpartner und bekam häufig vergünstigste Konditionen angeboten. Im Jahre 2017 deutet jedoch vieles darauf hin, dass immer mehr Menschen lieber akribisch die Angebote miteinander vergleichen und anschließend für jede benötigte Versicherung einen Versicherer auswählen, der diese zu seiner Kernkompetenz erklärt hat.Für große Konzerne wie beispielsweise die Axa oder Allianz sind das schlechte Nachrichten. Diese profitierten in der Vergangenheit von ihrem sehr breiten Angebot und der mit der Konzerngröße verbundenen Sicherheit. Kleine Versicherungen wie Quantum Leben ( www.quantumlebenliechtenstein.com ), die sich auf ein Nischenthema konzentriert haben, dürfte dies jedoch sehr freuen. Hier hat man es geschafft sich auf dem Markt der Lebensversicherungenzu positionieren.Den hohen Kosten wird der Kampf angesagtDa die Kunden es scheinbar nicht länger hinnehmen, dass ein verhältnismäßig großer Anteil der gezahlten Prämien für Vertrieb, Verwaltung und Marketing ausgegeben wird, sind die Versicherer im Zugzwang. Die Axa hat bereits sehr an der Kostenschraube gedreht, viele Stellen eingespart und schaut den Vertrieblern sehr genau auf die Finger. Auch andere Versicherungen wie beispielsweise Ergo haben diesen Weg eingeschlagen und versuchen sich so erneut die verlorenen Marktanteile zu erkämpfen.Der neue Wettbewerb auf dem Markt bringt einen frischen Wind und wird die Kundschaft sehr freuen. Geringere Kosten bedeuten, dass Versicherungen günstiger werden und Finanzprodukte eine bessere Rendite erwirtschaften können.