Neu im Karina Verlag

Neue Literatur für Alt und Jung im Karina Verlag! Schon die Vielfalt an Neuerscheinungen bietet einen Einblick in das breitgefächerte Sortiment des Wiener Verlages. Reinschauen lohnt sich also allemal!LILLY UND DER POTZEMOCKELLilly ist ein Elfenkind. Sie bekommt einen besonderen Auftrag.Kann sie ihn nicht erfüllen, bleibt das Elfenreich für immerverschlossen. Auf ihrer Reise trifft sie Potzemockel, einenTannenzapfen, der ihr ein guter Freund wird. Anna, einMenschenmädchen, lernt durch Potzemockel ihre eigenenFähigkeiten kennen und es scheint, dass sich alles zum Guten wendet.Doch was tun, wenn Potzemockel plötzlich verschwunden ist und diebösartigen Moosfeen Lilly gefangennehmen?Gibt es Rettung für das Reich der Elfen?Ein wunderbares Märchen mit schönen Illustrationen.MAGIC - Roter Mond. Teil 1 der Trilogie MagicEine düstere Prophezeiung ... Pandura droht die Vernichtung und das Land des Roten Mondes ist in Gefahr. Vogelmenschen sind auf der Suche nach dem Halbeinhorn, dem Hornix, der unter den Menschen weilt. Der Gott der Verdammnis reißt die Macht über Seinesgleichen an sich und beansprucht den Thron Anthiemas für sich. Er sät Zwietracht unter den Kreaturen, die bislang friedlich nebeneinander lebten. Machtgier, Tod und Kriege sind die Folgen.Alte Schriften besagen, dass eine Frau aus dem Volk der Menschen, gemeinsam mit dem sagenumwobenen Halbeinhorn, die einzige sein wird, die diesem Treiben ein Ende setzen kann. Doch das Böse weiß um ihr Geheimnis und ist entschlossen, der Vorhersehung eine tödliche Wendung zu geben.Wird es gelingen, alte Bande zu erneuern – Einhörner und Menschen zu versöhnen? Werden Vorurteile fallen und Amazonen ihren Platz in den Verteidigungsreihen der kampferprobten Männer finden? Welche Rolle spielt der Schamane Kinupakar und was gedenken die Götter zu unternehmen?Erscheinungstag: 20.03.2017DAS MARMELADENBÜCHLEINDieses kleine Büchlein bietet leckere Marmelade, die jeder ohne Probleme nachkochen kann. Selbstgemacht schmeckt es doch immer am besten und zaubert jedem ein Lächeln ins Gesicht. Abgerundet werden diese Rezepte durch unterhaltsame Texte. Da macht das Kochen doppelt so viel Spaß!Viel Vergnügen beim Nachkochen und guten Appetit!Das Buch bietet eine Vielzahl an Rezepten.Damit es auch praktisch in der Küche verwendbar ist, bieten wir das Buch mit Spiralbindung an, so klappen die Seiten nicht zu beim "Marmeladen".WENN WORTE ANKLOPFEN ...Ein Brief an die Autorin:„Vielen Dank, dass ich dein Werk lesen durfte.Es berührt mein Herz zutiefst. Ich mag ganzbesonders an deinen Geschichten, dass sieso geschrieben sind – als wenn man sie geradeerleben würde – ungekünstelt, ehrlich.Die Mischung der Geschichten und die Gedichtedazu sind ganz toll. Es sind Gedanken aus demtäglichen Leben in Gedichtform zusammengefasst.Immer treffend, fast immer lustig, gleichzeitig zumNachdenken. Eine Wohltat zum Lesen.“Liebe Leserin, lieber Leser!Nehmen Sie diese Buch in die Hand und lassenSie die Worte bei Ihnen anklopfen.FRITZ PLASCHKE - DER BOSHAFTE VERBLICHENENun ist es endlich soweit. Dirk Harms Buch voll Witz und Ironie ist fertig. Ein Lesevergnügen der Sonderklasse.In dem zur „Sterbemetropole“ avancierten Städtchen Sterbeberg-Trauerfeld geschehen seltsame Dinge: Die Kirche leidet buchstäblich unter einem Dachschaden, der Friedhof erhält eine Klärgrube und das Beerdigungsinstitut „Und Tschüß“ zieht seine Kunden über den letzten Tisch ihres Lebens.Der verstorbene Elektromeister Fritz Plaschke – zu Lebzeiten stadtbekannt als Obergriesgram – entpuppt sich nach seiner desaströsen Beisetzung als Widergänger und führt einen Rachefeldzug gegen das betrügerische Bestattungsunternehmen.Weshalb er post mortem schließlich geradezu als Lokalheld gefeiert wird, erzählt diese schräge Geschichte voller skurriler Charaktere.CARA - EIN GESCHICHTEN- UND MALBUCH, Ariane Bordone, in Riesenformat A4 querOlsen ist einsam. Dann entdeckt er am Strand einen kleinen roten Fisch namens Prinzessin Cara von Blubbdiwupp, der dringend Hilfe braucht.Gemeinsam erleben Cara und Olsen einige spannende Geschichten.Doch nicht nur die Beiden!Denn in diesem Buch finden sich viele Zeichnungen, die ausgemalt werden dürfen und so können die Kinder das Buch selbst gestalten und die Beiden begleiten.Es ist ein Geschichtenbuch und ein Lesebuch in einem. Mit besonders großer Schrift für Leseanfänger.Das Buch ist nur über uns erhältlich.60 Seiten Spaß mit vielen Bildern zum Ausmalen!Über den VerlagGegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich" und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug", deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger".



