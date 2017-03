Freude schenken

(fair-NEWS)

Was gibt es schöneres, als sich von geschriebenen Worten verzaubern zu lassen? Bücher sind ein wunderbares Geschenk und ein gern gesehenes Mitbringsel. Hier eine kleine Auswahl an Lektüre, die besondere Freude bereitet:Das ultimative GutelaunebuchSpannend lustige Reiseberichte und Alltagsgeschichten und herzerwärmende, seelenschmeichelnde Lyrik zaubern in jedes Gesicht ein Lächeln, das lange anhält … wenn es nicht durch ein Lachen unterbrochen wird …Balsam für Herz, Seele und Zwerchfell - ein Buch, das man nicht nur einmal liest!Produktinformation• Taschenbuch: 284 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (25. August 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3738631321• ISBN-13: 978-3738631326• Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 1,5 x 20,3 cmVegetarische Weltreise„Einmal um die ganze Welt“, besang schon Karel Gott. Warum sich also nicht mal auf eine kulinarische Reise begeben? „Vegetarische Weltreise“ lädt Sie dazu ein, auf die Teller anderer Nationen zu schauen und die Welt vom Gaumen her kennenzulernen. Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die Abwechslung und besondere Geschmackserlebnisse bietet. Auch Nicht-Vegetarier werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann. Guten Appetit!Produktinformation• Taschenbuch: 68 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (12. August 2016)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1535552042• ISBN-13: 978-1535552042• Größe und/oder Gewicht: 14 x 0,4 x 21,6 cmAlles wird gut ...Wenn man nur vorher wüsste, welche Entscheidung die richtige oder wenigstens die günstigere wäre. Aber – wer weiß das schon? Christine, Oliver, Lydia und Jutta sind Mitte dreißig, als sie sich wiedertreffen. Als Schulfreunde waren sie einst unzertrennlich und hatten große Pläne für die Zukunft. Jetzt müssen sie jedoch feststellen, dass ihnen so manche Fehlentscheidung, die sie mit jugendlichem Leichtsinn selbstbewusst getroffen haben, das Leben ganz schön schwer macht. Jutta, die nach der überstürzten Trennung von ihrem Mann eigentlich erst einmal zur Ruhe kommen wollte, erlebt ein Gefühlschaos nach dem anderen. Olivers Eheglück wird nicht nur von seinem Schwiegervater bedroht – auch beruflich bahnt sich eine Katastrophe an. Lydia wird der Albtraum, den sie als junges Mädchen erlebte, wieder bewusst. Nur Christine führt ein harmonisches Leben – doch auch dieser Schein trügt. Unter dem Motto "Gemeinsam haut uns nichts so schnell um" stehen sie sich wieder bei, um den Alltag leichter ertragen zu können. Ein Trost bleibt, denn – alles wird gut … irgendwann.Produktinformation• Taschenbuch: 342 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 3 (7. Januar 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 1506108482• ISBN-13: 978-1506108483• Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 2 x 20,3 cmNur ein GedankeHeiteres und Nachdenkliches über die Menschen und das Leben.Die Gedanken fließen und schreiben sich selbst, wenn man nicht versucht sie zu beeinflussen. "Nur ein Gedanke" erschien zuerst als Posting-Serie in sozialen Netzwerken. Doch die Leser forderten mehr und das in gedruckter Form.Begleitet werden die Worte durch Zeichnungen der Künstlerin Karin Pfolz, im Ganzseitendruck, die das Werk vervollständigen.Dieses Buch ist ein Werk der Kunst für die Seele.Produktinformation• Taschenbuch: 172 Seiten• Verlag: Karina-Verlag (7. April 2015)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3903056308• ISBN-13: 978-3903056305• Größe und/oder Gewicht: 14,6 x 1,5 x 21,1 cmGlücksschmiede: Tipps für mehr Glück und ErfolgGlücklich und erfolgreich sein. Wer möchte das nicht? Ein altes Sprichwort sagt: jeder ist seines Glückes Schmied.Wie aber schmiedet man sein Glück? Es ist gar nicht mal so schwer. Dieser kleine Ratgeber zeigt Ihnen interessante Wege auf, die zu Glück und Erfolg führen.Produktinformation• Format: Kindle Edition• Dateigröße: 308 KB• Seitenzahl der Print-Ausgabe: 38 Seiten• Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung• Sprache: Deutsch• ASIN: B00P9XA8UU• Text-to-Speech (Vorlesemodus): Aktiviert• X-Ray:Aktiviert• Word Wise: Nicht aktiviert• Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert©byChristine Erdic



Bildinformation: Freude schenken