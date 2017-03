Motivation ist alles!

(fair-NEWS)

Wenn Kinder auf die richtige Art und Weise motiviert werden, haben sie auch Spaß am Lernen. Auf dieser Plattform findet sich interessante und hilfreiche Literatur. Der Karina Verlag, der für neue Ideen und Engagement bekannt ist, ist hier ebenfalls mit seinen Kinderbüchern vertreten.Spaß und Lernen über sich:Unsere Plattform "Spaß und Lernen" bietet Platz für Buchvorstellungen, spezielle Literaturempfehlungen, sowie Beiträge zu den Themen Bildung, Erziehung und Medien. Lese- und Hörproben proben geben Einblick in unsere eigenen Werke und in das Schaffen von anderen. Unter dem Slogan "Motivation durch Vielfalt" wollen wir durch die Präsentation und Entwicklung unterschiedlicher Druckwerke und digitaler Medien den Spaß am Lernen und Lesen fördern.Bücher aus dem Karina Verlag:Florentino Florian - die FeuerwehrmausDer Brand in einem kleinen italienischen Dorf lässt Maus Florentino auf große Reise gehen. Florentino landet in Deutschland – in einer Feuerwache, die vorläufig sein neues Zuhause wird.Als er die Wache durch Umsicht vor einem Brand bewahrt, wird Florentino zur Feuerwehrmaus. Sein menschlicher Freund Markus lehrt ihn in weiterer Folge alles, was er über die Feuerwehr wissen sollte, um im richtigen Moment auch immer das Richtige tun zu können.Florentinos Abenteuer lädt Kinder wie auch Erwachsene ein, mehr über die Einrichtung Feuerwehr zu erfahren.Die FroschprinzenWer kennt das Märchen vom Froschprinzen nicht? Jene Geschichte, die besagt, dass eine Prinzessin den grasgrünen Kerl mit einem Kuss von seinem Los, ein Frosch zu sein, erlösen kann.Doch was geschieht, wenn sich keine Prinzessin mehr findet, den Bann zu brechen? Die Märchenwelt würde im Vergessen versinken und niemand würde mehr all die wunderbaren Figuren und Geschichten kennenlernen und von ihnen erzählen.Hüpft mit den Froschprinzen von Märchen zu Märchen und lasst euch überraschen, welchen Ausgang das märchenhafte Abenteuer haben wird.Im Buch befindet sich eine Bastelanleitung für ein Froschprinzen-Lesezeichen.Das Werk wurde vom Karina-Verlag für den jährlichen Preis "Best Author" nominiert.Die Reise der BücherDrei wundersame Geschichten über Bücher, die uns in eine Welt der Phantasie tragen.In "Unzufriedene Bücher" unterhalten sich einige Bewohner eine Bibliothek mit den Helden der Bücher über deren Zukunft. Ein einsames Buch findet ein neues Zuhause in "Mein Leben als Buch" und ein kleines Lexikon macht sich "Auf dem Weg des Regenbogens", um Kinder zu helfen.Dieses Buch unterstützt die Gewaltopferhilfe der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser.Nepomucks AbenteuerNepomuck ist ein lustiger kleiner Kobold, der mit seiner Familie in einem Kobolddorf in Norwegen wohnt. Er hilft dem Weihnachtsmann beim Geschenke verpacken in der Weihnachtswerkstatt und landet aus Versehen in einem dieser Päckchen.So tritt er nun im Schlitten des Weihnachtsmanns seine Reise in die Welt der Menschen an Welch spannende Abenteuer wird Nepomuck dort wohl erleben und wird er bei den Menschen ein neues Zuhause finden?Kathy, das freche Schlossgespenst von Schloss FreilandEs war einmal ... So ganz stimmt das nicht, denn es ist ja noch ...Dort im Schloss Freiland, in den Bergen von Niederösterreich, da lebt ein Schlossgespensterfräulein. Kathy, so heißt die junge Dame, will immer das Beste für ihre "Mitbewohner" und so kommt es wie es kommen muss, denn Kathy kann in ihrem Übermut schon so manches durcheinanderbringen. Direktor Christian und seine Gäste erleben da eine Überraschung nach der anderen ...Kleine MutmachgeschichtenFür die Autorinnen Heidi Dahlsen, Christine Erdic, Britta Kummer und Karin Pfolz ist ein Kinderlachen das schönste Geschenk, aber sie wissen auch, dass dies schnell getrübt sein kann. In diesem Buch finden sich liebevoll erzählte Geschichten die Kindern in schwierigen Situationen Mut machen können.Wie wichtig Freundschaft und Kameradschaft ist und das Erkennen von Gefahren, aber auch den eigenen Wert sehen und den Mut zum Helfen zu haben, sind Themen dieses Werkes.Witzige, aber auch gefühlvolle Erlebnisse aus dem Leben, für Kinder, die mutig und selbstsicher im Leben stehen wollen.Cara: Ein Geschichten- und MalbuchOlsen ist einsam. Dann entdeckt er am Strand einen kleinen roten Fisch namens Prinzessin Cara von Blubbdiwupp, der dringend Hilfe braucht. Gemeinsam erleben Cara und Olsen einige spannende Geschichten.Doch nicht nur die Beiden! Denn in diesem Buch finden sich viele Zeichnungen, die ausgemalt werden dürfen und so können die Kinder das Buch selbst gestalten und die Beiden begleiten ...Entdecken Sie mehr! Ein Besuch auf der Plattform lohnt sich!©byChristine Erdic



Bildinformation: Motivation ist alles!