Produkte aus 100 % natürlichen Pflanzenextrakten für Schönheit, Anti-Aging, Wohlbefinden & Gesundheit

(fair-NEWS) Dr. med. Shahid Nasim hat einen erstaunlichen Werdegang hinter sich.



Er war ein sehr brillanter Schüler und legte bereits, nach 4-maligem Klassen-Überspringen, im Alter von 15 Jahren sein Abitur ab. Dieses Tempo hielt er bei, denn schon mit 22 Jahren promovierte er in Medizin. Bereits mit 27 Jahren war er Facharzt für Chirurgie und im Alter von 30 Jahren Facharzt für Onkologie.



Doch sein Herz schlug vor allem für die Naturmedizin und so ließ er sich auch darin ausbilden und machte zusätzlich ein Diplom in Alternativer Medizin.



Leidenschaft für Naturmedizin



Gesundheit und Naturmedizin haben Dr. Shahid Nasim schon immer fasziniert. Er fragte sich, wie es seinen Kollegen in früheren Zeiten möglich war, Patienten ohne moderne Technik und Chemie zu behandeln und heilen.



Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, beschäftigte er sich intensiv mit antiker Literatur. Mehr als 300 Pflanzen wählte er aus alten Büchern aus und verknüpfte in seinen Forschungsarbeiten altes Wissen mit moderner Wissenschaft.



Die Kraft der Pflanzen



Die Natur hat schon immer eine bedeutende Rolle bei der Erhaltung der Gesundheit und bei Heilung von Krankheiten gespielt. Die natürlichen Produkte tragen zu einer langfristigen Besserung und Linderung bei und haben keine unerwünschten Nebenwirkungen.



Nach vier Jahren intensiver Forschung begann Dr. Shahid Nasim, seine Produktlinie für Schönheitspflege und Nahrungsergänzungsmittel auf rein pflanzlicher Basis zu entwickeln. Für die Herstellung seiner Produkte wählte er ausschließlich hochwertige und reine Inhaltsstoffe aus. Außerdem legt er großen Wert darauf, dass die Produkte natürlich angebaut werden und nicht an Tieren getestet sind. Die Herstellung der Phytomisan-Produkte unterliegt streng kontrollierten Produktionsabläufen.



Natürliche Pflege für optimales Wohlbefinden



Stress und Druck - daraus resultiert oft nicht nur Müdigkeit sondern eine völlige Überlastung. Diese hindert uns daran, das Leben in vollen Zügen zu genießen. In Zeiten des Burnouts und der Überforderung in Beruf und Familie, sind wir aufgefordert uns neu zu orientieren und dem entgegen zu wirken. Wir müssen unsere Körper nähren und gut versorgen.



In unserer Nahrung sind längst nicht mehr ausreichend Vitamine, Mineralien und Antioxidantien enthalten. Um gesund und vital zu sein, müssen wir unsere Nahrung mit hochwertigen Produkten ergänzen.



Phytomisan bietet Ihnen hochwertige Pflegeprodukte und Nahrungsergänzungsmittel, die sich durch ihre wohltuende und heilende Wirkung auszeichnen. Hergestellt aus reinen ätherischen Ölen, Vitaminen und erlesenen, reinen Pflanzenextrakten tragen die Produkte zu einem gesünderen und schöneren Leben bei.



Qualität und Nachhaltigkeit



Phytomisan-Produkte bürgen für beste Qualität und Nachhaltigkeit.



Anbau, Ernte der Rohstoffe und die Weiterverarbeitung bis zum fertigen Produkt werden kontrolliert und unterliegen höchsten Ansprüchen.



Phytomisan ist Kooperationen mit regionalen Erzeugern eingegangen, doch einen großen Teil der Rohstoffe beziehen wir von Zulieferern auf der ganzen Welt – kleineren und größeren Betrieben, Anbauprojekten und Kooperativen. Jeder Lieferant durchläuft eine aufwendige Qualitätskontrolle.



Tierversuche lehnen wir ab, sowohl bei der Herstellung, als auch in den Testphasen der Produkte. Wir verzichten auf synthetische Farb- und Duftstoffe sowie Silikone, Paraffine und andere Erdölprodukte. Das ist unsere Maxime als Naturkosmetikhersteller und Anbieter von natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln.



Die Produktpalette umfasst:



Gesichts- & Schönheitspflege



Körperpflege



Haarpflege



Intim-Komfort



Nahrungsergänzungsmittel



Bereit für den internationalen Markt



Die Produkte von Phytomisan sind bereits erfolgreich in Frankreich und England etabliert und bereit, den Weltmarkt zu erobern.



Firmenhauptsitz - Phytomisan Frankreich



Niederlassung - Phytomisan Deutschland



Niederlassung - Phytomisan Großbritannien



Phytomisan erweitert ständig das Vertriebsnetz, um Kunden auf der ganzen Welt gerecht zu werden.



Weitere Informationen unter: www.phytomisan.com/de/