Welche Bedeutung haben Bewertungen im Internet

Die Wege, auf welchen sich Verbraucher über ein Produkt oder eine Dienstleistung informieren, haben sich in den Zeiten des Internets grundlegend verändert. Immer weniger Menschen gehen in Fachgeschäften und sich beraten zu lassen. Vielmehr informieren sich die Verbraucher bereits vor dem Kauf im Internet über ein Produkt oder eine Dienstleistung. Als besonders vertrauenswürdig wird hier von vielen Verbrauchern insbesondere auch die Beurteilung bzw. Bewertung eines Produktes oder einer Dienstleistung durch andere Verbraucher angesehen. Viele Webseiten bieten die Möglichkeit an ein Produkt direkt zu bewerten. Bewertungen anderer Käufer wird mehr vertraut als den Informationen vom Hersteller oder vom Verkäufer. Diese Art des Feedbacks kann auch für die Hersteller bzw. Verkäufer von Produkten oder die Anbieter von Dienstleistungen von großem Vorteil sein. Man bekommt, in einem viel größeren Umfang als früher, Rückmeldungen über die Qualität der eigenen Leistung. Diese Rückmeldung kann man natürlich sehr gut für die Verbesserung des eigenen Services oder des eigenen Produktes nutzen. Problematisch ist es hingegen, wenn man überwiegend schlechte Bewertungen bekommt. Gerade bei neuen Produkten, welche noch nicht über eine große Anzahl von Bewertung verfügen, kann bereits eine einzelne schlechte Bewertung die durchschnittliche Bewertung erheblich drücken. Natürlich sollte man meinen, dass in solchen Fällen die Bewertung nicht besonders aussagekräftig ist. Dies ändert jedoch nichts daran, dass viele Kunden nur Produkte mit sehr guten Bewertungen kaufen möchten. Viele Internetseiten bieten sogar Filter an, damit nur solche Produkte angezeigt werden, welche durchschnittlich eine hohe Bewertung erhalten haben. Neue Produkte, mit einigen wenigen schlechten Bewertungen, fallen damit von vornherein durch das Raster. Sie werden von Verbrauchern ignoriert. Um diesem Problem entgegenzuwirken, bietet es sich an positive Bewertungen zu kaufen. Bewertungen zu kaufen ist auch deshalb sinnvoll, da man seine Kunden nicht gut zum Verfassen von Bewertungen bewegen kann. Vielmehr werden die meisten Bewertungen von Person verfasst, welche mit dem Produkt unzufrieden waren. Diese investieren eher Zeit und Mühe in das Schreiben einer Bewertung, da sie eine höhere Motivation haben. Informieren Sie sich noch heute unter www.bewertungenkaufen.com wie sie diesem Problem entgegentreten können.