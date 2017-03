Mit einem Winkel-Bungalow von Haacke Urlaubsgefühle in den Alltag holen

(fair-NEWS)

Der Mittelpunkt des Lebens liegt bei diesem Bungalow tatsächlich im Winkel – innen wie außen. Das über Eck angeordnete Wohn- und Esszimmer, fast 40 Quadratmeter groß, besitzt drei große Fenstertüren, die auf die herrliche Terrasse führen: ein Wohnzimmer im Grünen von Frühjahr bis Herbst. Der überdachte Freisitz macht es möglich, auch bei einem Schauer draußen zu verweilen. Bei starker Sonne spendet er Schatten – ebenso wie der große Dachüberstand des Bungalows rundherum. Sattgrüne Klappläden halten dann die Hitze draußen – wie man es bei Häusern in Frankreich, Spanien oder Italien schätzt.Bungalow mit Platzreserve unterm WalmdachWinkel-Bungalows erfreuen sich bei Bauherren großer Beliebtheit. Allerdings wird dafür ein größeres Grundstück benötigt als allgemein üblich. Bei diesem schönen Entwurf misst der lange Schenkel allein 14 Meter. Die Wohnfläche im Erdgeschoss beträgt gut 132 Quadratmeter. Unter dem steilen Walmdach befinden sich weitere Räume, die verschieden genutzt werden können, als separate Einliegerwohnung oder praktisches Home Office.Repräsentativ wohnen, räumliche Freiheit genießenDieser Bungalow setzt großzügiges Wohnen perfekt in Szene. Für viele ist zuallererst das Leben auf einer Ebene Thema: barrierefrei und ohne Stufen. Gute Freunde lieben es, in der Küche mit ihren Gastgebern zu klönen. Der Hauswirtschaftsraum ist mit einem Nebeneingang ausgestattet. So lassen sich Einkäufe auf schnellstem Weg ins Haus transportieren und in der dunklen und kühlen Speisekammer verstauen.Erst auf den zweiten Blick ein FertighausDieser Bungalow ist ein Schmuckstück. Erst auf Nachfrage teilt sich mit, dass es sich um ein Fertighaus handelt, noch dazu verklinkert. Die Holzrahmenbauweise macht es möglich, den Baukörper an einem Tag zu richten. Die verklinkerten Wand- und Giebelelemente werden werksseitig passgenau vorproduziert – unabhängig vom Wetter auf der Baustelle. Die Entscheidung für eine helle Fassade wird belohnt. Denn an den hartgebrannten Klinkern können sich Staub und Nässe kaum festsetzen, Veralgung ist bei dieser Klinkerfassade kein Thema. Sie bleibt auf Dauer schön.



Bildinformation: Ein verklinkerter Winkel-Bungalow, errichtet mit den Vorzügen eines Fertighauses von Haacke. Foto: Haacke-Haus