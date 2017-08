Gemeinsam vereint

(fair-NEWS) Das neue Jahr ist traditionell eine Zeit der Verjüngung und Erneuerung. Für die Regierung der Republik China (Taiwan) wird dieser Geist des neuen Denkens und der neuen Ansätze eine Politik zur Wiederbelebung der Nation im Jahr 2017 charakterisieren. Es wird auch über die Bemühungen hinweggehen, alle Segmente der Gesellschaft zu führen, indem sie sich gemeinsam vereinen, um die Herausforderungen von morgen zu meistern.



In ihrer Ansprache vom 31. Dezember 2016 im Büro der Präsidentin in Taipei legte Präsidentin Tsai Ing-wen den Plan der Regierung für die kommenden 12 Monate vor mit dem vordergründigen Ziel, die Wirtschaft durch Umstrukturierung und die Gewinnung von Infrastrukturinvestitionen voranzubringen.



Das neue Modell für die wirtschaftliche Entwicklung bleibt der Grundstein für diesen Prozess. Darüber hinaus werden starke Unterstützungsrollen von der fünf-plus-zwei innovativen Industrie-Initiative und Programme für Kinderbetreuung, Langzeitpflege, Wohnungsbau-Renovierung und sozialen Wohnungsbau zum Einsatz kommen.



Die Erfüllung der Bedürfnisse künftiger Generationen durch regional ausgewogene und verwaltete Infrastrukturentwicklung ist auch für dieses Unternehmen von zentraler Bedeutung. Eine Vielzahl von Projekten ist in Planung, einschließlich eines grünen Schienentransportsystems; Netzwerke für Breitband- und Super-Breitband-Cloud-Kommunikation; Ingenieurprojekte zur Bekämpfung von Überschwemmungen und Dürren, die durch den Klimawandel verursacht wurden; und Einrichtungen zur Erzeugung von kohlenstoffarmen und nichtnuklearen Energiequellen.



Die zweite Aufgabe ist es, große Reformen in kritischen Bereichen, wie Taiwans System der öffentlichen Renten voranzutreiben. Nach eingehenden Beratungen wird ein umfangreicher Vorschlag mit dem übergeordneten Ziel, die langfristige finanzielle Tragfähigkeit des Systems zu gewährleisten, dem Legislativ-Yuan während der Februar-Mai-Sitzung des Gesetzgebungsorgans vorgelegt.



Die dritte Aufgabe ist es, sich an veränderte internationale Umstände anzupassen und Frieden und Stabilität zu bewahren. Chancen für Taiwan zu finden, eine aktivere Rolle bei regionaler Ökonomie, Sicherheit und Handel zu spielen und eine größere Verantwortung zu tragen, hat für die Regierung oberste Priorität. Die Handelsliberalisierung steht auf der Tagesordnung, mit der menschenzentrischen Neuen Südwarts-Politik - die Hauptrichtung für die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Taiwan und den 18 Ländern, die von der Initiative abgedeckt werden. Die Politik zielt darauf ab, Taiwans landwirtschaftliche, geschäftliche, kulturelle, pädagogische, handelspolitische und touristische Verbindungen mit den zehn Verbänden der südostasiatischen Nationen, sechs südasiatischen Ländern, Australien und Neuseeland zu vertiefen.



Gleichzeitig wird die Regierung den Dialog mit wichtigen Handelsnationen und Regionen einschließlich der EU, Japan und den USA vorantreiben, um die bilaterale und multilaterale wirtschaftliche Zusammenarbeit zu stärken. Durch die Verfolgung von gegenseitigen Nutzen und „Win-Win-Ergebnissen“ kann Taiwan seine Außen-, Wirtschafts- und Handels-beziehungen erweitern und gleichzeitig die Wirtschaft vorantreiben.



In Bezug auf auswärtige Angelegenheiten ist die Regierung verpflichtet, die Annäherung der standhaften Diplomatie, die gegenseitige Unterstützung für gegenseitigen Nutzen zu befürworten. Auf diese Weise kann Taiwan seine Kooperation ausbauen und seine materiellen Beziehungen zu den diplomatischen Verbündeten der ROC und anderen freundlichen Ländern stärken.



Von gleicher Bedeutung sind die Beziehungen über die Taiwanstraße hinweg. Die Regierung soll weiterhin einen friedlichen und stabilen Austausch über die Meerenge aufrechterhalten. Durch seinen unveränderten guten Willen und den Wunsch, Gemeinsamkeit zu suchen, hofft die Regierung, dass die beiden Seiten positive Entwicklungen erzielen können. Diese Verpflichtung wird sich nicht ändern und die Regierung wird sich nicht dem Druck beugen, noch wird sie auf den alten Weg der Konfrontation zurückkehren.



Die vierte Aufgabe besteht darin, die Teilungsfragen ernsthaft zu lösen. Der Raum muss gefunden werden für den Dialog zwischen divergenten Meinungen und vernünftigen Möglichkeiten, um die Meinungs-verschiedenheiten zu lösen. In diesem entscheidenden Jahr werden Entschlossenheit und Stärke die Schlagworte sein, da die Regierung ihren all-out-Plan übernimmt und sich bemüht, die Erwartungen der Menschen zu erfüllen, um eine solide Grundlage für die Entwicklung Taiwans für die kommenden Generationen zu legen.