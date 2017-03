Warum betriebliches Gesundheitsmanagement scheitert

(fair-NEWS)

Schwerin im März 2017. Obwohl Studien belegen, dass betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) die Krankheitstage von Mitarbeitern um bis zu 40 Prozent senken kann, sind BGM-Maßnahmen in deutschen Unternehmen noch nicht etabliert. So führen beispielsweise lediglich 10 Prozent der Klein- und mittelständischen Unternehmen solche Maßnahmen durch, dabei entstehen jährlich Kosten in Höhe von mehr als 60 Milliarden Euro durch Fehlzeiten von Mitarbeitern. Aus diesem Grund hat cerascreen® im Zeitraum vom 9. bis 18. November 2016 eine Studie zum betrieblichen Gesundheitsmanagement in Deutschland durchgeführt. Hierzu wurden 1.841 BGM-Dienstleister zu einer Onlinebefragung eingeladen, von denen letztendlich 131 an der Studie teilgenommen haben. „Mit der durchgeführten Befragung wollten wir die häufigsten Gründe dafür herausfinden, warum Unternehmen Maßnahmen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement nicht effektiv umsetzen, um so BGM-Dienstleister und Firmen mit maßgeschneiderten Lösungen zu unterstützen“, erklärt Katja Rohde, die Verantwortliche für betriebliches Gesundheitsmanagement bei cerascreen®.Unternehmen scheuen KostenDie durchgeführte Studie zeigt, dass die Implementierung von BGM-Maßnahmen stark von der Größe der Unternehmen abhängt: je größer die Fir-ma, desto umfangreicher das Wissen zum betrieblichen Gesundheitsmanage-ment, aber desto schwieriger auch die Implementierung der entsprechenden Maßnahmen. So schätzen mehr als 56 Prozent der BGM-Dienstleister den Aufwand für die Umsetzung von BGM-Maßnahmen als hoch ein. Generell gilt, dass Unternehmen bei der Kosten-Nutzen-Analyse von betrieblichem Gesundheitsmanagement dieses als nicht notwendig, zu aufwändig und zu teuer wahrnehmen. Wenn Unternehmen sich dennoch für BGM entscheiden, verfolgen sie primär das Ziel, den Krankenstand zu reduzieren. Dabei bevorzugen sie in der Regel krankenkassenunterstützte Einzelmaßnahmen, da sie die Kosten für Gesamtkonzepte als zu hoch empfinden. Dabei vertreten 77 Prozent der befragten BGM-Dienstleister die Auffassung, dass eine langfristige Verbesserung der Mitarbeitergesundheit nur durch ein ganzheitliches Konzept möglich ist.Blick in die ZukunftTrotz guter Gründe für die Umsetzung von BGM-Maßnahmen, zögern viele Unternehmen aus Kostengründen noch bei der Implementierung und verschenken so großes Potenzial. Nur gesunde und leistungsfähige Mitarbeiter können ein Unternehmen mit Produktivität für mehr Wettbewerbsfähigkeit unterstützen. cerascreen® hat das Ziel, mithilfe gezielter Diagnostik in Form von unkompliziert anwendbaren Selbsttests und dazugehörigen Dienstleistungen mehr Unternehmen die einfache Umsetzung von betrieblichem Gesundheitsmanagement zu ermöglichen.Weitere Informationen unter http://bgm.cerascreen.de und www.cerascreen.de