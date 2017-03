„FALCO – Das Musical“ auf Erfolgstour durch Deutschland - jetzt auf myticket.de die letzten Tickets sichern

(fair-NEWS)

Hamburg, März 2017„FALCO – Das Musical“ ist eine einmalige Erfolgsgeschichte auf den großen Bühnen Deutschlands – und myticket.de bietet mit letzten Tickets eine tolle Inspiration für das Osternest. Unglaublicher Gesang, eine atemberaubende Show und begeisterte Kritiker sorgen für einen riesigen Besucheransturm und eines der großen Show-Highlights 2017. Nach ungebremster Nachfrage geht das Musical nun in die zweite Runde. Insgesamt 8 Zusatzshows werden 2017 in Düsseldorf, Duisburg, Dortmund, Bremen und Hamburg stattfinden. Falco-Fans aufgepasst: Nicht verpassen und so schnell wie möglich die letzten Tickets auf myticket.de sichern!Die Hommage an eines der größten Genies der deutschsprachigen Pop/Rap-Geschichte und an einen der schillerndsten und extrovertiertesten Popstars der 80er Jahre, ist das perfekte Ostergeschenk für alle Fans des Kult-Musikers. „FALCO – Das Musical“ bietet extravagante Tanzeinlagen, umrahmt von kunstvollen Projektionen und Original–Videosequenzen, durch die ein genauer Blick in das Leben der Poplegende Falco ermöglicht wird – eine unvergessliche Show!Bei der Musical-Biographie „FALCO – Das Musical“ kommen natürlich auch die Gedanken und Gefühle des Stars abseits der Bühne nicht zu kurz. So entsteht eine aufregende Kombination aus Einblicken in Falcos Privatleben sowie in die Star-Welt der Poplegende. Das Highlight der bewegenden zweistündigen Live-Show sind natürlich unzählige Superhits wie „Der Kommissar“, „Jeanny“, „Out of the Dark“ und nicht zu vergessen „Rock Me Amadeus“.Der zum Verwechseln ähnliche Musical-Darsteller Alexander Kerbst konnte für die Hauptrolle als Falco in „FALCO – Das Musical“ gewonnen werden. Mit Präzision verkörpert er den Popstar wie kein anderer. Gesang und Bewegung stimmen so sehr überein, dass die Besucher sich zweimal vergewissern müssen, ob nicht doch der echte Falco auf der Bühne performt.Dieses Gänsehauterlebnis sollte man sich nicht entgehen lassen. myticket.de sorgt für eine Chance auf letzte Tickets für das fast ausverkaufte Musical-Highlight. Also, ob Falco-Fan oder nicht, schnell auf myticket.de zugreifen und einen unvergesslichen Abend erleben.



Bildinformation: „FALCO – Das Musical“ auf Erfolgstour durch Deutschland - jetzt auf myticket.de die letzten Tickets sichern