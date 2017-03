Zehn Jahre Aramark und Roche: Mit einer kulinarischen Aktionswoche wurde Jubiläum gefeiert

Pressemitteilung von Gourmet Connection GmbH

(fair-NEWS) Seit zehn Jahren ist Aramark bei der Roche Diagnostics GmbH in Penzberg, einem der größten Biotech-Zentren Europas, vertreten und verwöhnt die Gäste mit gesunden und abwechslungsreichen Gerichten. Vom 21. bis 27. Februar 2017 feierten Aramark und Roche diese Partnerschaft mit einer Jubiläumswoche für die Mitarbeiter. Höhepunkt war der Besuch von TV-Koch Stefan Marquardt, der zusammen mit Lukas Rohé und dem Aramark-Team ein Jubiläumsmenü kochte.



Neu-Isenburg, März 2017. Die kulinarische Jubiläumswoche für die Roche Mitarbeiter erreichte ihren Höhepunkt am 23. Februar 2017, als TV-Koch Stefan Marquardt zu Gast bei Roche war und gemeinsam mit den Aramark-Mitarbeitern vor Ort und dem Team rund um Lukas Rohé, Leiter der Produktentwicklung bei Aramark, ein besonderes Menü zubereitete. Von den insgesamt 2.400 Gästen entschieden sich 600 für das Aktionsmenü. Hier gab es unter anderen eine Kartoffelsuppe mit gebackenem Schweinebauch und Kräuteröl-Süßkartoffelchip wie auch Schwarzwälder von der Paradeiser mit Spitzkohl, Erdapfel und Ochsenbäckchen. Stefan Marquardt freute sich über den Erfolg, signierte sein neues Kochbuch und erfüllte viele Autogrammwünsche. Am Tag zuvor kreierte Lukas Rohé mit seinem Team bereits ein vegetarisches Menü. „Für alle, die nicht auf Fleisch verzichten wollten, haben wir außerdem ein optionales Fleischtopping angeboten, unsere Gäste waren begeistert“, freut sich Rohé.



Die Roche-Geschäftsführung bedankte sich bei Jürgen Vogl, Vorsitzender der Geschäftsführung und Geschäftsführer Thomas Brütt mit einem Empfang. Dabei lobte sie vor allem die jahrelange gute Zusammenarbeit und das ausgesprochen vertrauensvolle und partnerschaftliche Verhältnis. Außerdem zeichnet sich die langjährige Kooperation seit 2007 durch Beständigkeit in der Betriebsführung mit Hartmut Muxfeldt und Irene Weißhaupt aus. „Wir freuen uns sehr über die lange Partnerschaft und hoffen auf zehn weitere Jahre“, resümiert Jürgen Vogl.



Als Anbieter für Catering und Service Management zählt Aramark in Deutschland zu den führenden Dienstleistern in diesem Markt. Rund 9.200 Mitarbeiter sind bundesweit für die Aramark Holdings GmbH & Co. KG mit Sitz in Neu-Isenburg tätig. Das zweitgrößte Catering-Unternehmen in Deutschland betreut etwa 500 Kunden in den Bereichen Betriebsgastronomie, Sport-, Freizeit- und Messegastronomie sowie Klinik-, Senioren-, Schul- und Kita-Catering. Hinzu kommen rund 3.500 Unternehmen, die von Aramark Refreshment Services beliefert werden.

Gourmet Connection GmbH