Phänomen Daily Fantasy Sports

Lange Zeit war das beliebte Online Strategiespiel, Fantasy Sports, nur Fans in den USA zugänglich. Das soll sich jetzt ändern, mit SPORT.Guru kommt der erste Anbie-ter von Fantasy Sports nach Deutschland und richtet sein Hauptaugenmerk zunächst auf den europäischen Fußball!Was in den frühen 70ern aus einer Bierlaune heraus für die Sportart American Football ins Leben gerufen wurde, erreichte in den vergangenen zehn Jahren seinen Höhepunkt und wuchs in den USA zu einem Massenphänomen in der Onlinewelt heran. Laut einer Erhebung des US-Branchenverband FSTA begeisterten sich allein in den letzten Jahren über 56 Millionen Menschen in den USA und Kanada für das Online Strategiespiel Fantasy Sports.Fantasy Sports spricht vor allem jene Hardcore-Sportfans und 4. Offiziellen an, die zwar nie selber auf dem Platz stehen, aber oftmals vieles besser wissen als der ei-gentliche Trainer ihres Lieblingsvereins. Hier kann jeder seiner Leidenschaft zum Fußball nachgehen und in die Rolle eines Vereinsmanagers schlüpfen, ohne jemals einen Trainerschein abgelegt zu haben.Das Spielprinzip ist simpel und schnell erlernt: Wettbewerb auswählen, Team aus Fußballprofis zusammenstellen und darauf hoffen, ein gutes Händchen bei der Wahl der realen Spieler getroffen zu haben. Wer am Ende gewinnt, entscheidet nicht der Zufall, sondern die Leistung, die die Fußballprofis am jeweiligen Spieltag in echten Sportbegegnungen erbringen. Jedes Tor, jede erfolgreiche Vorlage, jeder verwandelte Elfmeter, jede Parade des Keepers im Fußballspiel geht in die Spielerstatistikdatenbank ein, die das Herzstück der großen Fantasy-Sport-Maschinerie ausmacht. Ob es dabei nur um den Spaß am Spiel geht oder aber um reale Einsätze, kann jeder Spieler für sich selbst entscheiden.SPORT.Guru verfolgt eben diesen Spielansatz und bietet all jenen Sportbegeisterten und Fußballfans die Möglichkeit, an spannenden Onlinewettbewerben teilzunehmen. Durch die regelmäßig zu jedem Spieltag stattfinden Wettbewerbe, erhält das Fantasy-Spiel eine ganz neue Dynamik und steigert langfristig den Unterhaltungswert. Ob geschlossene Tippgemeinschaften im Büro oder das schnelle Match unter Freunden, bei SPORT.Guru kann jeder mitmachen, der Spaß an Fantasy Sports hat.Für die Zukunft plant SPORT.Guru weitere Sportarten und Spielvarianten, die das Angebot des Startups noch vielseitiger machen sollen.



Bildinformation: SPORT.Guru