Lust auf Ferien im Flohzirkus?

(fair-NEWS)

Im Frühjahr 2017 erscheint der Kinderkurzgeschichtenband „Ferien im Flohzirkus“ von Thommi Baake in der Edition Drachenfliege des Periplaneta Verlag Berlin.Der Schauspieler und Entertainer eröffnet auch in seinem nunmehr vierten Kinderbuch eine farbenfrohe, schelmische Welt voller Wunder, überraschender Wendungen und ungewöhnlicher Protagonisten. Seit Jahren begeistert die tolldreiste Fantasie des sympathischen Autors Schulklassen, Kindergärten, Lehrer und Erzieher, wenn er seine Geschichten zum Mitmachen mit Musik und Geräuschen vorträgt.„Ferien im Flohzirkus“ enthält 30 Geschichten und über 25 pfiffige, originelle Illustrationen von 15 Zeichnern (u.a. Christian Puille, Ingo Siegner, Nicole Altenhoff, Petra Schneider). Die Geschichten in dem 206-seitigen Softcover-Buch eignen sich für Kinder im Alter zwischen 6 und 10 und insbesondere auch zum Vorlesen.Klappentext:Ab in den Flohzirkus, nach Sri Lanka oder mit der Achterbahnzeitmaschine in den Wilden Westen!In 30 schillernd-fantasievollen, prustekomischen Geschichten nimmt uns Thommi Baake mit auf eine leichtfüßige wie einmalige Reise an die aufregendsten Orte. Unglaublich, was da alles passieren kann!Zwischen Lachen, Staunen und Kopfschütttteln wachsen uns die unterschiedlichsten Helden ans Herz: professionelle Papierfliegerpiloten und -pilotinnen, frisch herbeigezauberte Käsewesen oder Kinder wie Du und Deine Freunde!Auch jede Menge Tiere kommen zu Wort, zum Beispiel Hirschkäfer, Schnecken, Mäuse, sogar ein Tapir und ein Mammut sind mit von der Partie. Sie alle erleben Magisches, wachsen über sich hinaus und behaupten sich in großen Abenteuern oder gegen Schurken wie den Bonbondieb oder kleinlaute Steintrolle.Auch großgewordene Kinder werden diese fantastisch-verrückten Geschichten lieben, selbst wenn sie sie immer und immer wieder vorlesen müssen.Taucht ein in die Fantasiewelt von Thommi Baake und amüsiert euch!Der Autor:Thommi Baake wurde 1962 geboren und lebt, wenn er nicht auf Tour ist, in Hannover. Seit 1988 ist er auf Deutschlands Bühnen unterwegs und seit den 90ern in diversen Fernsehrollen zu sehen (u.a. Sesamstraße, Polizeiruf 110, Tatort, ...).Bei Periplaneta veröffentlichte der Autor, Schauspieler und Entertainer bislang vier Kurzgeschichtenbücher für Kinder in der Edition Drachenfliege („Erwin und die Leuchtgiraffen“, „Die Rückkehr der Leuchtgiraffen“, „Urlaub im Kühlschrank“, „Ferien im Flohzirkus“) und einen Kurzgeschichtenband für Erwachsene („Manchmal ist die Geschirrrückgabe einfach nicht zu finden“) in der Edition MundWerk.THOMMI BAAKE: „Ferien im Flohzirkus“März 2017, Periplaneta Berlin, Edition Drachenfliege1. Print: Buch, Softcover, 206 S., 20,6 x 13,5 cm; ISBN: 978-3-95996-041-0, GLP: 12,80 € (D)2. Digital: eBook; ISBN: 978-3-95996-040-3, GLP: 6,99 € (D); erhältlich als epub und als Kindle bei AmazonTags: Vorlesebuch / Kinderbuch / Kinder / Schullesungen / Humor



Bildinformation: Ferien im Flohzirkus / Thommi Baake