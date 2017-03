Neue Taschentrends F/S 2017

(fair-NEWS)

Die 360° Segeltuchtaschen-Kollektion 2017 ist geprägt von Sportivität und urbanem Streetwear-Chic. Dabei legt das nachhaltige Kollektionskonzept der Hamburger Taschenmanufaktur den Fokus auf funktionales Design und hochwertige Upcycling-Materialien.Die robusten 360° Rucksäcke, Cross-Over Bags und Accessoires aus gebrauchtem Segeltuch überzeugen durch ihre Einzigartigkeit und einen sportlich-maritimen Look.Die langlebigen Unikate aus Segeltuch sind sehr stabil, reißfest, UV-beständig und dabei sehr leicht und fast unzerstörbar. Neben dem wasser- und schmutzabweisende Obermaterial, sorgen praktische Funktionen und nützliche Details für maximalen Tragekomfort der nordischen Küstenmodelle.NEUE KOLLEKTION F/S 2017360° hat die erfolgreiche Deern-Kollektion nochmals erweitert. Neben neuen Farben für die Deern Mini kommt mit der Deern Lütt ein neues, kleines Handtaschenmodell auf den Markt. Die funktionale kleine Cross Over Bag komplettiert die Deern Serie als echten Hingucker.Der starke Rucksack Landgang bekommt einen kleinen Reisebegleiter. Schnittig und modern bietet der Landgang Mini alle Funktionalitäten seines großen Bruders - im kompakten Format, wie ein Reißverschluss-Fach an der Seite für das Smartphone.Die Messenger Bags werden neu interpretiert und bekommen durch die Farben des Meeres einen frischen Look.Mit kleinen handlichen Accessoires wird die Flotte 2017 weiter ausgebaut und aufgewertet. Die praktischen kleinen Etuis und Ordnungshalter sorgen bei größeren Modellen für das schnelle Wiederfinden von Schlüssel, Lippenstift & Co. Im passenden Design wird ein Set daraus, mit dem es direkt vom Büro an die Strandbar geht.FARBENLängst sind es nicht nur Unikate in weiß, die als weitgereiste Segeltuchtaschen durch die Städte streifen. Daneben sieht man in der aktuellen Saison vor allem blau, beige und grau in verschiedenen Nuancen. Die maritime Farbpalette vereint dadurch geschmackvoll die Farben des Meersandes, des Ozeanwassers und Strandes in der 360° F/S Kollektion 2017.MATERIALIENNeben gebrauchtem Segeltuch als Hauptmaterial setzen ausgedientes Kevlar und neue Segeltuch-Abschnittsware besonders schöne Akzente. Bei der Auswahl des recycelten Tuches ist besonders auf die verschiedenen Segeltuchstärken zu achten. Je nach Taschenmodell wird eine geeignete Festigkeit ausgewählt, damit jede 360° Segeltuchtasche dem gewünschten Komfort und Qualität entspricht.AUSSTATTUNG360° Segeltuchtaschen bietet eine große Auswahl modischer Taschen mit einer hohen Funktionalität und von exklusiver Qualität. Robustes Segeltuch und hochwertige Verarbeitung schaffen so ein reichhaltiges Angebot an Freizeittaschen und Shopping Bags für Damen und Herren. Aufwändig in Handarbeit verarbeitet ist jede Segeltuchtasche ein weitgereistes Unikat mit eingenähtem Herkunftsnachweis, der Schiff und Route nennt. Gemäß dem Motto: "Sie waren auf den Weltmeeren zu Hause, jetzt kommen Sie in Deine Stadt!"Das nachhaltige Kollektionskonzept aus gebrauchtem Segeltuch ist ab April 2017 auf www.taschen-aus-segeltuch.de oder unter bestellung@360grad.hamburg erhältlich.