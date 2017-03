Übersetzung Deutsch Ungarisch von Melinda Stern

(fair-NEWS)

Dolmetscher Ungarisch Deutsch gesucht?Die Begriffe „Dolmetschen“ und „Übersetzen“ werden im alltäglichen Sprachgebrauch heutzutage häufig synonym verwendet. Tatsächlich besteht zwischen den beiden Disziplinen jedoch ein Unterschied: Dolmetscher befassen sich mit der gesprochenen Sprache, Übersetzer übertragen einen schriftlich fixierten Text von einer Ausgangs- in eine Zielsprache. In beiden Disziplinen ist natürlich eine überdurchschnittlich gute Sprachkenntnis wesentlich und auch das Gespür für Details und sprachliche Feinheiten sowie das Verständnis verschiedener Fachbegriffe sind unverzichtbar. Mit Melinda Stern haben Sie eine kompetente Dolmetscherin und Übersetzerin gefunden, die mit ihrer langjährigen Erfahrung als Profi Ihr Projekt übernimmt. Die geborene Ungarin spricht seit ihrer Kindheit Deutsch und studierte Deutsch, Italienisch und Spanisch in Bonn. Die staatliche Prüfung zur Dolmetscherin und Übersetzerin legte sie bei der IHK Düsseldorf ab.Übersetzer Deutsch Ungarisch für Ihre TexteAls staatlich geprüfte und in Deutschland und Luxemburg zugelassene Übersetzerin für Ungarisch und Deutsch arbeitet Melinda Stern schwerpunktmäßig für Gerichte, Ämter, Unternehmen und Konferenzen. Doch auch in anderen Themenbereichen übt sie ihre Tätigkeit auf professionelle Art und Weise aus. Offizielle Dokumente wie Gerichtsunterlagen, Zeugnisse, Urkunden und technische Ausschreibungen übersetzt Melinda Stern besonders häufig. Auch für die Ungarische Eisenbahngesellschaft übersetzt sie regelmäßig Ausschreibungen.Dolmetscher Deutsch Ungarisch – Dolmetscher Ungarisch DeutschSowohl für das Konsekutivdolmetschen (zeitversetzte Übersetzung in die Zielsprache) als auch für das Simultandolmetschen (Übersetzung in die Zielsprache während der Äußerung) ist Melinda Stern Ihr professioneller Partner, wenn es um deutsch-ungarische Sprachbeziehungen geht. Ihre Referenzen sprechen für sich: Als regelmäßige Dolmetscherin für den ungarischen Ministerpräsidenten und für den letzten Auschwitz-Prozess 2015 hat sie einige Erfahrungen mit namhaften Kunden sammeln können. Melinda Stern ist außerdem Mitglied im Verband der Konferenzdolmetscher im BDÜ, in der internationalen Vereinigung für Konferenzdolmetscher AIIC und im Landesverband der Dolmetscher und Übersetzer in NRW. Diese Mitgliedschaften geben Aufschluss über die qualitative Hochwertigkeit ihrer Arbeit.Lernen Sie Melinda Stern kennen: www.melinda-stern.de/