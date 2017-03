(fair-NEWS)

Graz, 07. März 2017 – Nuki, das derzeit europaweit einzige Smart Lock mit permanenter Internetverbindung, kann ab sofort auch bei Amazon bestellt werden. Prime-Kunden profitieren dabei von der schnellen Gratis-Lieferung, die am Folgetag der Bestellung garantiert wird. Das per App (iOS & Android) gesteuerte Smart Lock lässt sich in wenigen Minuten bequem an europäischen Schließzylindern ohne große Umbauarbeiten nachrüsten. Dazu wird der Zylinder aus perlgestrahltem Aluminium an der Innenseite einer Haustür auf das bereits vorhandene Schloss aufgesetzt und je nach Überstand des Zylinders sicher an diesen geklemmt oder geklebt. Für die Internetverbindung ist eine Bridge erhältlich, die per Bluetooth mit Nuki verbunden wird. Ob dauerhaft für Familienmitglieder oder vorübergehend für Feriengäste, Nachbarn und Freunde: Rechte können einfach und sicher mobil vergeben werden, das lästige Merken von Zahlencodes entfällt. Das Smart Lock sowie die Nuki Combo, bestehend aus Türschloss und Bridge, können auch weiterhin über den Onlineshop des Unternehmens bezogen werden.Preise und VerfügbarkeitDas Nuki Smart Lock kostet 229 Euro. Die Nuki Combo ist für 299 Euro erhältlich. Für die Nuki Bridge beläuft sich der Preis auf 99 Euro. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.Direktlink zu Amazon: https://www.amazon.de/dp/B06VW2TWHG Direktlink zum Nuki Online-Shop: https://nuki.io/de/shop/



Bildinformation: Starke Partnerschaft: Nuki ist ab sofort bei Amazon erhältlich