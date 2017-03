Klare Strukturen und Live-Preview

(fair-NEWS)

Effektivere Usability dank größerer und übersichtlicher Arbeitsflächen im Flat Design, Analytics View für aussagekräftige Statistiken und Direktansichten mit Live-Preview – all das bietet das aktuelle Micro-Release imperia CMS 10.2.1. Die Content Management Lösung der pirobase imperia GmbH ist ab sofort verfügbar und speziell auf die Workflows und Contentansprüche von mittelständischen Unternehmen, Städten und Kommunen ausgelegt.Customer-driven mit Live-VorschauMit der neuen Version zeigt der Anbieter für CMS und PIM wie nah er am Kunden arbeitet. „Imperia CMS 10.2 ist das erste Release, das zu 80 Prozent customer-driven ist. So haben wir auf das Feedback und die Bedürfnisse unserer bestehenden Kunden reagiert und in der neuen Version Grundlagen für das Responsive Design zur geräte- und auflösungsunabhängigen Nutzung angelegt“, bemerkt Christoph Zensen, Produktmanager für imperia CMS bei der pirobase imperia GmbH, und erläutert: „Zur optimalen Vorschau haben wir zudem eine Live-Preview innerhalb der Dokumentenvorschau integriert.“ Jede Änderung im Bearbeiten-Modus ist direkt im Vorschau-Modus sichtbar. Somit ist diese Neuerung eine gute Ergänzung oder Alternative zu WYSIWYG-Templates, da viele Redakteure mit mehreren Monitoren parallel arbeiten können.Statistiken mit Analytics ViewIm aktuellen Release bietet pirobase imperia die Option, zentrale Statistiken des Traffic-Analyse-Dienstes direkt in imperia CMS 10.2 darstellen zu lassen und so den Traffic auf Webseiten zu beobachten. Dabei greift das System auf die Schnittstelle des Webanalyse-Programms zu und speichert die Daten in einem abstrakten Format in der Datenbank. „Durch diese Kombination schaffen wir als Anbieter einen Kundenmehrwert, da wir so verschiedene Informationen aus dem CMS für Analysen verfügbar machen, die ein Webanalyse-Programm nicht hat“, erklärt Zensen und erläutert: „Dabei sehen Redakteure gemäß der Rechte und Rollen nur die Bereiche, für die sie Leserechte haben. Im Gegensatz zu reinen Webanalyse-Programmen ermöglicht die Integration mit imperia CMS auch den aggregierten Traffic von imperia-Rubriken einzusehen und so beispielsweise Mandanten unabhängig voneinander zu bewerten.“Mehr Klarheit mit übersichtlichem SchreibtischAuch in puncto Ordnung und Struktur verfügt das neue Release über einige Änderungen. Der Schreibtisch wurde überarbeitet und bietet noch schnellere Übersichten, die von Redakteuren nach Bedarf mit Autofiltern belegt werden können. Dies erleichtert die Suche nach relevanten Dokumenten. Auch eine Zuweisung untereinander ist zur einfachen Aufgabendelegation und besseren Organisation mit imperia CMS 10.2 möglich. Bei Neuzuweisung wird der Adressierte automatisch über eine Nachricht im internen Messaging-System informiert. Außerdem kann die Liste der Aufgaben des Hintergrunddienstes Hermes nun an mehrere parallel arbeitende Hermes-Worker verteilt werden.Workflow optimiert und individuell erweiterbarNeben Live-Preview, Analytics und übersichtlicher Struktur bietet die aktuelle imperia-CMS-Version auch schnellere Seitenladezeiten auf Basis eines JavaScript-Menüs und eine Neugestaltung der API für das User Management. „Für eine noch genauere Prozessabbildung können Nutzer zur Erweiterung des Workflow Editings zusätzlich auf das Add-on Workflow API zurückgreifen, um eigene Plugins zu erstellen oder bestehende nach Wunsch zu editieren“, sagt Christoph Zensen und fährt fort: „Mit den Add-ons, die wir für imperia CMS anbieten, wie HTML-Konverter, QR-Code, XML-RPC-Schnittstelle, Wiedervorlage oder Bürgerservice-Portal, haben Nutzer die Möglichkeit, das System nach Bedarf zu erweitern.“ Wie auch die Vorgängerversionen verfügt imperia CMS 10.2 über eine offene, plattformunabhängige Architektur und lässt sich individuell für Internet, Intranet und Extranet anpassen.Weitere Informationen unter www.pirobase-imperia.com