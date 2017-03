Unicon Software und BWO Systems schließen Partnerschaft

Karlsruhe, 7. März 2017 - Als langjähriger Unicon Software Partner übernimmt BWO Systems ab sofort in der Schweiz den Service und Support für eLux RP, das herstellerunabhängige Linux-basierte Betriebssystem für Thin Clients und die dazugehörige Management-Plattform Scout Enterprise Management Suite.„Für Unicon Software ist es essenziell, seinen Schweizer Kunden Service und Support im Land anzubieten“, erklärt Geschäftsführer Niels Keunecke. Mit der BWO Systems habe man einen sehr zuverlässigen, kompetenten sowie innovativen Partner gefunden. „Wir arbeiten mit BWO Systems als Technologiepartner bereits seit Jahren intensiv zusammen. Diese Kooperation hat sich bewährt. Deshalb autorisieren wir BWO jetzt auch als Servicepartner.“„Der Vor-Ort-Support ist besonders wichtig“, weiß Helmut Kirchmayer, CTO bei BWO Systems. Denn eLux RP-Thin-Client-Installationen sind gerade für Unternehmen mit kritischen oder sogar geheimen Daten besonders interessant. „Diese Unternehmen können ihre Log-Files nicht an ein externes Unternehmen und schon gar nicht an eines, das im Ausland sitzt, zur Fehleranalyse herausgeben. Probleme können deshalb nur direkt beim Kunden von kompetenten Technikern analysiert und behoben werden.“Das 1993 gegründete Technologie- und Consultingunternehmen verfügt über langjährige tiefe Erfahrungen im Thin Client Computing und mit eLux RP. Darüberhinaus ist BWO Systems spezialisiert auf Zugangstechnologien und IT-Hochsicherheitslösungen. Die Service- und Supportvereinbarung gilt für alle Unicon Software Kunden und ist unabhängig vom jeweiligen Bezugsweg der Lizenzen.Thin Client Computing ist ein wichtiges Thema im Schweizer Markt: „Die Anzahl der mit eLux RP installierten Systeme liegt im deutlich fünfstelligen Bereich“, schätzt Keunecke. eLux RP-Großkunden stammen aus den unterschiedlichsten Branchen wie etwa der Banken- und Versicherungsbranche oder der öffentlichen Hand. Die Lösungen sind aber auch bei mittelständischen Unternehmen wie Architektur- und Treuhandbüros sowie Anwaltskanzleien im Einsatz.

Über Unicon SoftwareUnicon Software Entwicklungs- und Vertriebs GmbH ist ein erfahrener Anbieter für Cloud-Computing-Lösungen in Kombination mit Thin-Client-Infrastrukturen. Seit 1993 entwickelt und erweitert der Hersteller seine Cloud-Computing-Software und bietet Unternehmen flexible, kostengünstige und sichere IT-Lösungen. Das Linux-basierte, hardwareunabhängige Betriebssystem eLux® und die Scout Enterprise Management Suite® sind die perfekte Softwarelösung für zentralisierte IT-Landschaften. eLux läuft auf mehr als einer Million Thin Clients in 65 Ländern.Weitere Informationen finden Sie unter www.unicon-software.com Über BWO SystemsDie BWO Systems AG mit Sitz in Schenkon als IT-Generalunternehmung bietet ein Komplett-Angebot aus einer Hand an. Die BWO Systems AG ist ein ausgesuchter Partner besonders bei Data Center Infrastruktur, Business Critical Computing und Mobilität. Gerade bei geschäftskritischen Applikationen kann die BWO Systems AG durch intelligent eingesetzte IT Systeme dem Kunden einen sicheren und reibungslosen Geschäftsprozess garantieren. Der Kunde kann sich Dank der BWO Systems AG wieder seinen Kernkompetenzen widmen.