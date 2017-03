Louis hat unterwegs alles im Griff

(fair-NEWS)

Köln, im März 2017 – Louis ist der Neue bei Feuerwear. Der flache, verschließbare Sortierbeutel in zwei verschiedenen Größen mit Innenfächern und breiter Bodenfalte hilft bei allen Einsätzen des Alltags Kleinigkeiten zu verstauen. Reiseunterlagen, Bastelsachen oder Werkzeug – Louis nimmt sich allem an und sorgt unterwegs für Ordnung. In den Schlauchfarben Weiß, Rot und Schwarz und mit individuellen Aufdrucken und Gebrauchsspuren ist jeder Louis immer ein Unikat mit eigener Geschichte.Geht es bald auf Radtour? Louis hält für den Fall der Fälle das Flickzeug parat. Eher mit der Band auf Tour? Plecs, Gitarrensaiten und Backstage-Pass sind hier genauso gut aufgehoben. Und wenn es auch die Wochenend-Tour mit Freunden ist: Louis schafft Ordnung in Sachen Reise-Apotheke, Papiere und Kosmetik. Zum Unterteilen gibt’s neben dem großzügen Hauptfach noch zwei kleine Innenfächer. Der ganze Beutel ist mit einem Reißverschluss sicher verschließbar. Die Kleinigkeiten sind zusammen mit Louis gut aufgehoben und auch in großen Reisetaschen schnell auffindbar und griffbereit. Durch das robuste Material Feuerwehrschlauch bleibt der Inhalt stets geschützt. Auch ein nasses Handtuch in der Sporttasche kann den Unterlagen dann nichts mehr anhaben.Nach Kulturbeutel Henry ist Louis der zweite in der Mannschaft aus der Kategorie der Beutel von Feuerwear. Louis S gibt es in den Maßen 14 x 22 x 4,5 cm und Louis M in 18 x 29 x 7 cm (H B T). Bei www.feuerwear.de findet jeder ein passendes Unikat für seine persönlichen Einsätze.Preise & VerfügbarkeitSortierbeutel Louis S ist für 35,- Euro und Louis M für 39,- Euro erhältlich. Louis steht ab sofort im Feuerwear Webshop bereit. Im Einzelhandel sind die neuen Sortierbeutel in den Schlauchfarben Rot und Weiß sowie in Schwarz seit Anfang März im Verkauf.Weitere Informationen können unter folgendem Link abgerufen werden:https://www.feuerwear.de/accessoires-aus-feuerwehrschlauch/sortierbeutel-louisLouis stellt sich gerne auch kurz hier im Video vor:https://www.youtube.com/watch?v=87SMuGsoK7w



Bildinformation: Louis hat unterwegs alles im Griff