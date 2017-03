Wellness in Polen - Günstiger Kurzurlaub zum Entspannen bei Polen-Wellnssurlaub.de

(fair-NEWS)

Berlin, März 2017 – Ein Kurzurlaub ist ideal zum Entspannen und Abschalten. Und ein kurzer Ausflug in eine Wellness-Oase ist genau das Richtige, um die Lebenskraft wieder in Schwung zu bringen. Mit ausgiebigen Wellnessanwendungen kommt die Energie zurück. Wirksame Massagen entspannen und schaffen optimale Voraussetzungen für Wohlbefinden und Vitalität. Ein Peeling frischt den Körper auf und eine entsprechende Maske gibt der Haut die Feuchtigkeit zurück.Polen gilt als echter Geheimtipp für qualitativ hochwertigen Wellnessurlaub zu sehr günstigen Preisen im Vergleich zu Westeuropa. Preisbewusste Urlauber können sich im östlichen Nachbarland komfortabel erholen und in Ihrem erfrischenden Wellnessurlaub rundum verwöhnen lassen und dabei bares Geld sparen.Perfekt abgestimmte und vielfältige Arrangements für einen Wellness-Kurzurlaub in Polen bietet exklusiv der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de auf seiner Website an. Ausgelegt auf unterschiedliche Aufenthaltsdauern und individuelle Geschmäcker ist bei den Arrangements für jeden etwas Passendes dabei. Während des Urlaubs sind viele Inklusivleistungen im Preis schon inbegriffen, so kann man den Wellnessaufenthalt ganz entspannt genießen - ohne Extrakosten.Eines der vielen Arrangements im Überblick:• Arrangements: Großes Wellness- und Beauty-Paket• Dauer: 4 Tage / 3 Nächte• Hotel: 4-Sterne Hotel / Ostsee• Preis: Ab 161,- € pro Person (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 3 Übernachtungen im Doppelzimmer oder Appartement2. Halbpension3. Nutzung des Wellnessbereiches4. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts5. Kostenloses WLAN6. Inkl. Wellnesspaket:1) 1 x Körperpeeling ORGANIQUE, für sichtbare Hautverfeinerung (40 min)2) 1 x angenehm entspannende Körpermassage mit speziellen Aromaölen (50 min)3) 1 x Gesichts-, Hals- und Dekolleté-Massage (20 min)4) 1 x Spa-Maniküre und Paraffinbad für Hände (75 min + 30 min)5) 1 x Salzgrotte (45 min)Weiterführender Link zu den Wellnessangeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de Polen-Wellnessurlaub.de – Ihre Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Polen-Wellnessurlaub.de